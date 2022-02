RPK Kruševac: Prezentacija aktuelnih javnih poziva, podsticajnih mera i programa

U cilju jačanja privrednih i poljoprivrednih potencijala naše zemlje, uorganizaciji Rasinskog upravnog okruga i Regionalne privredne komore Kruševac, u prostorijama RPK organizovana je prezentacija aktuelnih javnih poziva, podsticajnih mera i programa ministarstava iz domena privrede, poljoprivrede, zapošljavanja i energetske efikasnosti.

-Činjenica je da nedovoljna inoformisanost i medijska promocija predstavljaju problem kako bi programi došli do krajnjih konzumenata i krajnjih korisnika. Programe smo predstavili lokalnim samoupravama, a one će kasnije u skladu sa svojim specifičnostima pronaći modele kako da ti programi dođu do ciljnih grupa, a da sva sredstva stavljena na raspolaganje budu utrošena. Svedoci smo da u prethodnom periodu i pored dobre volje i dosta jednostavnih načina apliciranja ne bude potrošen sav opredeljen novac, pa se kasnijim rebalansima opredeljuje za druge namene– rekao je Ivan Anđelić, načelnik Rasinskog upravnog okruga.

Kad je energetska efikasnost u pitanju, kako je kazao Anđelić, načini konkurisanja su veoma jednostavni.

–Ne zahtevaju se neki posebni uslovi, dovoljno je da postoji vlasništvo nad objektom da može da se konkuriše. Ove godine ministarstvo je izašlo sa mnogo širim programom, pa je pored termoizoalcije objekata, u priču ušla i zamena kotlovskih postrojenja, ugradnja solarnih panela, solarnih kolektora…- naveo je Anđelić.

Predstavljanje svih mera i programa namenjeno je predstavnicima jedinica lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga, a kako bi se definisale ciljne grupe i pronašao najbolji način da se do njih dođe.

-Do sada je interesovanje ogromno ne samo za već zrele kompanije koje posluju duže od dve godine već i za lica koja žele da pokrenu svoj biznis – rekla je Maja Marković, v.d. direktorka Regionalne privredne komore Kruševac, uz podsećanje da je u već nekoliko opština RPK uspešno predstavila tri javna poziva Ministarstva privrede za razvoj preduzetništva i da je odziv preduzetnika bio dobar.

Kazala je da na društvenim mrežama i sajtu RPK stoji obaveštenje o javnim pozivima Ministartsva privrede kao i o ostalim javnim pozivima koji su raspisani, te da je Regionalna priverdna komora uvek tu za sve za informacije kao i za pomoć oko popunjavanja aplikacije za konkurisanja za javne pozive.

Markovićka je najavila i Dan otvorenih vrata , 14. po redu, koji će Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Rasinskim upravnim okrugom organizovati 22. februara, kada će svi privrednici moći će da se informišu o promenama propisa, zakona, ali i nejasnoćama koje imaju u poslovanju.

