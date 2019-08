U okviru sportsko rekreativne manifestacije „Sportsko leto“, na otvorenom sportskom terenu u parku „Bagdala“ u Kruševcu održan je rekreativni badminton turnir. Učestvovalo je 58 takmičara, najuspešnijima su dodeljene diplome i medalje, a svim učesnicima učesničke diplome. Takmičare je bodrilo oko 150 gledalaca.

Turnir se igrao u tri kategorije: do 12 godina, od 13 do 16 godina, i 17 godina i stariji.

U konkurenciji do 12 godina učestvovalo je 14 dublova. Prvo mesto osvojio je dubl Mihajlo Simić i Mia Veličković, na drugom su se našli Aleksa Radovanović i Đina Čelar, a na trećem Elena Veljković i Nada Veličković.

U konkurenciji od 13 do 16 godina učestvovalo je 7 dublova, prvoplasirani su Andrej Stolić i Marko Mihajlović, drugi su bili Lana Pavlović i Andrea Bogojević, a treći Matija Džamić i Vladimir Vlajković.

Kategorija 17 godina i stariji imala je 8 dublova, a najuspešniji su bili Dragana Zipalović i Nemanja Radovanović. Srebro su poneli Miloš Sudimac i Mihajlo Pejović, a bronzu Svetlana Veljković i Tamara Vučković.

Rekreativni badminton turnir na Bagdali

