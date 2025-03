Reč stručnjaka: Voćnjaci za sada u dobroj kondiciji

Zimsko mirovanje je bilo relativno stabilno do kraja januara. U jednom periodu dnevne temperature su bile preko 10 stepeni, što je izazvalo kretanje vegetacije. To se prvo primetilo na kajsijama (bubrenje pupoljaka, a kod nekih ranih sorti pojava crvenih balona)

Početkom februara su bile jako niske temperature (od -10 do -12 stepeni).

-Za sada nemamo informacije da je to izazvalo neke štete. Moguće je da je u nekim zasadima kajsije, gde je došlo do intenzivnijeg kretanja vegetacije, došlo do oštećenja. Stabla većine voćnih vrsta su u dobroj kondiciji. Radovi sa rezidbom se privode kraju. Toplo vreme će zasigurno izazvati cvetanje kod kajsije i ostalih voćnih vrsta. Nadamo se da neće biti niskih temperatura koje mogu da naprave oštećenja- ističe savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo PSSS Kruševac Momir Nedić.

Preporuka našeg sagovornika je da kad stabla uđu u fazu bubrenja pupoljaka voćari krenu sa zaštitom protiv prouzrokovača bolesti i štetočina.

-Prva tretiranja su jako bitna kako bi biljke ušle spremne u fazu cvetanja- poručuje Nedić.

O. M.