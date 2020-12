Mlada stabla voćki su često u jesen i zimu izložena oštećenjima od glodara, pre svega poljskih miševa, voluharica i zečeva. Oštećenja su obično u zoni korenovog sistema, tako da se mlada stabla u toku vegetacije iznenada cela suše

Savetodavac u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Radomir Bušatović objašnjava da su obično ugroženi zasadi u blizini livada, pašnjaka i lucerišta, a posebno voćnjaci sa neobrađenim površinama, jer su opali plodovi hrana za glodare koji jedu i korenje voćki, posebno jabuka i krušaka.

– Suzbijanje poljskih miševa i voluharica sprovodi se u jesen ili u zimu. Jedna od preventivnih mera jeste obrađivanje zemljišta u voćnjacima, posebno ispod stabala, jer se tako uništava i do 90 odsto staništa štetočina. U slučaju potrebe za suzbijanjem koriste se mamci u obliku zatrovanog zrnevlja pšenice. Stavlja se pet do deset zrna u nastanjene rupe. Da bi se one prepoznale dan, dva pre akcije se zatvore sve rupe u zasadu. Rupe koje su potom otvorene, su aktivne, u njih se dublje postavljaju zatrovani mamci i one se nakon toga zatvore. Nije dozvoljeno rasturanje mamaka po površini zemljišta, zbog opasnosti od trovanja životinja, ptica i divljači – objašnjava Bušatović spovođenje ovog postupka.

Za to se, prema njegovim rečima, koriste preparati na bazi cink-fosfidibromadiolona.

Napominje se pri radu sa zatrovanim mamcima treba pridržavati preporuka proizvođača o njihovoj primeni, kao i mera predostrožnosti uz obavezno korišćenje zaštitne opreme.

Bušatović navodi i da bi stabla voćki radi zaštite od zečeva i srna, pre pojave jačih mrazeva i snega, trebalo obaviti plastičnom folijom, natron papirom, ter papirom, starim vrećama, sargijom te da se stabala mogu i okrečiti.

J.B.

Reč stručnjaka – Kako zaštiti mlade voćke od glodara?

