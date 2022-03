Reč stručnjaka: Kako na napravite medovaču

Medovača, drevno piće starih Slovena, visoko cenjena zbog svog lekovitog dejstva, važi za jedno od najstarijih pića. Med, poznato je, sadrži vredne materije koje su potrebne organizmu kako za rast, tako i za poboljšanje imuniteta i njegovo održavanje. Med, pored šećera, mineralne materije, belančevine, vitamine, organske kiseline, polen i boje.

Savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Slađana Cvetković, za čitaoce KruševacGrada, objašnjava postupak spravljanja medovače:

Rakija od meda se dobija od destilacijom medovine tj. gvirca. Gvirc je napitak koji nastaje alkoholnim vrenjem meda koji je razređen vodom. On se priprema tako što se u 100 litara tople vode otopi oko 30 kilograma meda. Koncentracija šećera u ovom rastvoru treba da bude maksimalnih 15 odsto. Ovaj procenat korigovati dodavanjem vode ili meda. Rastvor vode i meda se greje do vrenja radi uništenja patogena. Prilikom zagrevanja dolazi do izdvajanja pene koju je neophodno otklonoti. Nakon zagrevanja, ovako dobijeni rastvor neophodno je ohladiti na 20 °C i poklopiti.

Ohlađen rastvor meda odložiti u bačvu za vrenje koja nema druge mirise. U ovoj fazi treba dodati selekcionisane kvasce. Sud za vrenje zatvoriti i pratiti temperaturu vrenja, koje traje narednih nedelju dana. Nakon završene fermentacije dobija se rastvor koji nije sladak (jer ne sadrži šećer), koji se nazivana medovina odnosno gvirc.

Radi bolje arome rastvoru je moguće dodati 25 grama limunske kiseline, koja je prethodno otopljena u malo medovine. Za pripremu aromatične medovine na ovu količinu, u platnenu vrećicu koju treba obesiti u posudu sa gvircom, dodati 15 grama muskatnog oraščića, 15 grama cimeta u korici i 150 grama klinčića, predhodno usitnjenih.

Tada je potrebno što pre obaviti destilaciju jer se inače karakteristične arome brzo gube. Destilaciju vršiti lagano i pažljivo. Nakon destilacije neophodno je da destilat odstoji i sazreva najmanje dva meseca. Nakon odležavanja destilat razrediti destilovanom vodom na jačinu najmanje 37,5 vol% alkohola.

Najbolje je piti je kao aperitiv. Naime, ova rakija je najbolja kada se služi pred obrok, i kada je pijete rashlađenu. Razlog za to je što deluje na apetit i poboljšava ga. Ona predstavlja odličnu podlogu za hranu koja će uslediti.

