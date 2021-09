Reč stručnjaka: Kako da „spasite“ kupus od štetočina

Na usevima kupusa u Rasinskom okrugu prisutno je više vrsta štetočina, a stručanjaci savetuju primenu određenih insekticida

Naime, na području Rasinskog okruga usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju su, zavisno od vremena rasađivanja, u fazi od devet listova razvijeno do faze početak formiranja glavice.

– Vizuelnim pregledom useva kupusa je registrovano prisustvo larvi kupusovog moljca na do 5 odsto biljaka, larvi i odraslih jedinki zelene povrtne stenice na do 4 odsto biljaka, jaja, larvi i odraslih jedinki bele kupusne mušice na do 30 odsto biljaka i lisnih vaši na do 5 odsto biljaka – navodi savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Sandra Miletaković.

Poljoprivrednim proizvođačima savetuje da, u cilju suzbijanja navedenih štetočina, primene neki od insekticida: mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha, čija je karenca sedam dana, ili scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha koji takođe ima sedmodnevnu karencu.

J.B.