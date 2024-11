Radovi na toplovodu u pojedinim delovima grada

\“Elektrodistribucija\“ ovog jutra najavljuje da će do prekida napajanja eletričnom energijom doći u delovima naseljenih mesta Lepenac, Graševci, Rujište, Skorica i Velja Glava (od 8:30 do 14:00). Kada je reč o vodovodu, trenutno nema isključenja na mreži, a o svim eventualnim promenama korisnici će biti blagovremeno obavešteni. Danas toplotni izvori kruševačke toplane funkcionišu redovno i bez zastoja, obezbeđujući stabilno grejanje za korisnike. U okviru radova na distributivnoj mreži planirane su intervencije na adresama Jovana Dučića br. 1 i 2, kao i na priključnom toplovodu koji snabdeva televiziju \“Plus\“. Ekipe toplane su spremne da reaguju na sve eventualne sporadične probleme u okviru primarnog ili sekundarnog dela mreže, odgovarajući na pozive građana i rešavajući prijavljene kvarove. Za sve informacije i podršku, korisnici mogu kontaktirati call centar i dispečere putem brojeva 0800/035-037, 037/447-791 i 037/443-258 svakog dana od 7 do 22 časa.