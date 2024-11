Danas slavimo Svete Vrače

Sveti Kozma i Damjan su bili vračevi (lekari), besrebrenici i čudotvorci. Braća su rodom negde iz sela nadomak starog Rima, u vreme carovanja Karina, od oca neznabošca i majke hrišćanke.

Otac je umro još dok su bili deca, te ih je majka uzgojila u hrišćanskom duhu. Od Gospoda su dobili dar za isceljenje raznih bolesti, kako su to dobili besplatno, a besplatno su i lečili imenom Gospoda Isusa Hrista, te su im ljudi dali ime još besrebrenici što znači besplatni lekari. Bog im je dao zapovest koja glasi: „Zabadava ste dobili, zabadava i dajte”. Toliko su bili oprezni u besplatnom lečenju ljudi, da se Kozma jednom veoma naljutio na Damjana što je uzeo tri jajeta od žene koju su izlečili, po imenu Paladija. Toliko se Kozma naljutio da je naredio da ga posle smrti ne sahrane kraj brata Damjana. Ali Damjan je uzeo ta tri jajeta ne kao nagradu, nego zbog toga što ga je Paladija zaklela Svetom Trojicom. Ipak po smrti njihovoj u mestu Feremanu bili su zajedno sahranjeni. I posle smrti su isceljivali.

Kada je jednom čoveku dok je spavao ušla zmija kroz usta, čovek se patio sve dok pred sam kraj života ne pozove Svete Vračeve da ga iscele, te ga i isceliše.

Nasledivši veliko imanje, oni su ga milostivo razdavali bednima. U to vreme carovao je u Rimu car Karin. Pred njega doveli su gonitelji hrišćanstva ovu braću, okovanu u lance. Posle dugog ispitivanja car im je naredio da se odreknu vere u Isusa Hrista i prinesu žrtve rimskim bogovima. Međutim Kozma i Damjan ne samo što nisu poslušali cara nego su ga još i savetovali da on prizna „jedinoga istinitoga Boga“. Sveti mučenici Kozma i Damjan rekli su mu „Naš Bog nije stvoren, no On je Stvoritelj svega, a tvoji su bogovi izmišljotine ljudske i delo ruku umetnika. I kad ne bi bilo umetnika da vam naprave bogove, vi se ne bi imali kome klanjati.“ U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je, posle čuda učinjenoga nad samim carem, kad su ga čudesno iscelili od teške bolesti – car i sam izjavio svoju veru u Isusa Hrista i pustio braću. I oni su produžili da propovedaju hrišćanstvo i isceljuju bolesnike. Zbog toga što su se pročuli pozavideo im je na slavi neki lekar, negdašnji učitelj njihov, i pod izgovorom da beru lekovite trave izveo ih u planinu i pobio kamenjem. Ovi svetitelji su ubijeni 284. godine.

Praznik Svetog Kozme i Damjana – Vračevi Srpska pravoslavna crkva molitveno slavi 14. novembra po novom, a 1. novembra po starom kalendaru.

Posvećeni su im manastiri Zlatenac i Zočište.