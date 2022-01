Putevi u Rasinskom okrugu prohodni

Svi putevi u Rasinskom okrugu su prohodni, kažu u „Kruševacputu“, preduzeću zaduženom za održavanje puteva prve i druge kategorije na području Rasinskog okruga.

-Svi putevi u Rasinskom okrugu su prohodni, prohodan je i put prema Kopaoniku. Trenutno su sve ekipe održavanja na terenu. Na putu ima raskvašenog snega – podaci su službe održavanja u „Kruševacputu“.

Osim čišćenja državnih puteva, to preduzeće je nadležno za održavanje većine ulica i lokalnih puteva na području Kruševca.

Prema podacima „Jugoprevoza“ nema otkazanih polazaka, a tri lokalne linije su skraćene. Autobusi na relaciji Mali Šiljegovac – Stanci saobraćaju do stajališta Topola, na liniji Mali Šiljegovac do Novog sela, a na liniji Bovan autobus ide do Pasjaka.

Iz JP „Putevi Srbije“ upozoravaju na mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Takođe, zbog najavljenih niskih temperatura postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

JP Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

J.B.