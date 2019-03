Protest “1 od 5 miliona“ u Kruševcu po deseti put – govornici poručili: svi u Beograd 13. aprila“

– Protesti“1 od 5 miliona“ u ovom trenutku su najveće javno dobro Srbije, zato što uspostavljaju perspektivu i zato što je to u ovom trenuku jedina nada u Srbiji – rekao je književnik Saša Milenić koji je bio jedan od govornika desetog protestnog ukupljanja „1 od 5 miliona“ u Kruševcu

Milenić je na Trgu glumaca poručio učesnicima da „Protest „1 od 5 miliona“ želi da vrati mir u Srbiju i Srbiju u svet“.

– Da Srbija nije ispala iz sveta, kako bi za poslednjih desetak godina oko 500 hiljada mladih i najobrazovanijih građana Srbije otišlo iz Srbije u svet? Da Srbija nije ispala iz sveta kako bi se našla na listi međunarodnih organizacija koje prate zemlje sa masovnom emigracijom ili kako se to popularno kaže, zemlje koje su nepodesne za život? – poručio je on.

Rekao je da Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka vode „politiku zatvaranja Srbije u budžak“ stalnim podržavanjem i podgrevanjem konflikata, te da je to „esencijalno oduzimanje spokoja i mira Srbiji i njenim građanima“.

– Politika podgrevanja svih konflikata je politika beskrajnog održavanja budžaka i negovanja sopstvene bitnosti u izolovanoj Srbiji pred svetom. Samo tako što održavaju međuetničke napetosti, što izazivaju političke sukobe u Srbiji, oni mogu da se predstavljaju svetu kao faktor stabilnosti, a zapravo da održavaju Srbiju u budžaku kao ovce na kojima oni imaju pravo da sprovode mužu i šišanje. Građani Srbije protestima „1 od 5 miliona“ poručuju da ničije ovce za šišanje nismo. Nismo i nećemo biti – zaključio je Milenić.

Da je Kruševac grad u kome je počeo kraj režima Aleksandra Vučića učesnicima protesta poručila je Ivana Vujičić, predstavnica uhapšenih studenata prilikom nedavnog upada u zgradu RTS-a. Rekla je i da će „jednoga dana kada se bude pisala istorija, u prvom redu pisati: želja za slobodom se rodila u Kruševcu“.

Ivana Vujičić je upitala da li je morao da se desi upad u RTS da bi postala vest kako nezadovoljni građani širom Srbije protestuju, rekla je i da je više od hiljadu ljudi gledalo uživo sa ulice kako policija bije građane u zgradi RTS-a, a Aleksandru Vučiću je uputila pitanje da li je moguće da predsednik jedne države „umesto da hapsi kriminalce koji svakodnevno šetaju ulicama, koji pljačkaju, koji ubijaju, hapsi srednjoškolce u studente“.

– Šta je ta budućnost u koju veruješ Aleksandre Vučiću? Da ti se ulicama šetaju kriminalci, lopovi, dok srednjoškolci koji se bore samo za slobodu govora, za zemlju bez cenzure, borave u zatvoru. Da li je to Srbija u kojoj će rijaliti zvezde biti na svakoj televiziji dok mladi u redovima odlaze odavde, u kojoj će tvoji istaknuti funkcioneri zarađivati milione, a mladi su prinuđeni da odu iz ove zemlje jer neće da rade za 150 evra mesečno u bednim uslovima. Da li je to Srbija u kojoj plaćaš Tonija Blera a penzionerima otimaš sve što imaju, u kojoj slušaš naređenja Angele Merkel, a ne slušaš 5 miliona svojih građana. Kakva je to Srbija? – pitala je Vujučić.

Poručila je i da „sve to ne bi prestalo da Kruševljani 30. novembra nisu izašli na minus i nisu pozvali celu Srbiju da im se pridruži“, te da je „budućnost koja je krenula od tog dana potpuno drugačija“.

– Mi se borimo za Srbiju u kojoj ćemo živeti sa dostojanstvom, u kojoj nećemo biti jeftina radna snaga, u kojoj nećemo morati da klečimo pred stranim investitorima. Mi se borimo za Srbiju u kojoj će Aleksandar Vučić biti poslednji srpski predsednik koji se svojevoljno odrekao srpske teritorije i koji je pretvorio Srbiju u zemlju trećeg sveta – kazala je Ivana.

Dodala je da će u toj Srbiji svakom ko se ogrešio o javnu funkciju, biti zabranjeno bavljenje politikom i pozvala građane Kruševca da, zajedno sa građanima Srbije dođu 13. aprila u Beograd i „pokažu da je Srbija naša a ne od Andreja i Aleksandra Vučića“.

Na zahteve učesnika protesta podsetio je u ime organizatora Luka Đurić koji je rekao da tokom svih deset protestnih okupljanja nijedna lokalna televizija nije došla da prenese taj događaj, te da se nijedan gradski funkcioner „nije udostojio da ih primi“.

– Jedino su se udostojili da nas danas, po ko zna koji put nazivaju stranim plaćenicima, lopovima, izdajnicima. Jedini strani plaćenik je Aleksandar Vučić – rekao je Đurić i pozvao okupljene protestante da „uz buku poruče lokalnim televizijama da će i sledećeg petka biti ovde“.

Učesnicima protesta obratili su se i Nebojša Petković, agronom iz Ćićevca koji je poručio da građani ne žele da im narkodileri budu među decom te da država ne brine o populacionoj politici, i potpredsednik Narodne stranke Lazar Đurović.

Đurović je, između ostalog rekao da su omladina i studenti privedeni u Beogradu najbolji među nama, „jer su to deca koja žele da se čuje njihov stav i koja žele da ostanu u Srbiji“.

– Sve radimo za tu decu da ostanu i borimo se da ih niko ne vređa, da im se dozvoli da imaju pravo na drugačije mišljenje, da im se dozvoli da ne žele da budu robovi stranih kompanija za 200 evra i da se ne poručuje da je Srbija zemlja jeftine radne snage – rekao je Đurović, dodajući da, prema statistici, iz Srbije dnevno odlazi stotinu ljudi.

Protestna kolona prošetala je zatim Čolak Antinom, Brijanovom i Sinđelićevom, pa potom glavnom ulicom do Fontane. Na kratko se zaustavila ispred zgrade Gradske uprave na čijem su ulazu predstavnici protesta rukovodstvu grada ostavili šahovsku tablu i poruku „Vaša partija je završena“.

Protestanti su tokom šetnje uzvikivali „Ostavka“, „Lopovi“, „Kruševac je slobodan“, a među parolama našle su se i „Trebaju nam kotlovi, a ne botovi“, „Ko štiti kruševačke batinaše“ i „Zaboravili ste u selo čim ste ušli u novo odelo“.

Protest “1 od 5 miliona“ u Kruševcu po deseti put – govornici poručili: svi u Beograd 13. aprila“

