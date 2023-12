Promocija izabranih dela Selimira Radulovića

Juče je u E-čitaonici Narodne biblioteke Kruševac održano predstavljanje sedam izabranih dela esejiste i pesnika Selimira Radulovića na kojoj su govorili Prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske i Prof. dr Zoran Đerić, upravnik Srpskog narodnog pozorišta

Izabrana dela predstavljaju Radulovićev opus religiozne lirike koja je posebna u savremenom pesništvu, a ona su: Bibliografija „Gde Bogu se nadah“, „O tajni rizničara svih suza, snovi svetog putnika“, „Pod kišom suza s Patmosa, o pastiru i kamenu sa sedam očiju“, „Senka osmog eona dvanaest“, „O dukatu s likom starca u carstvu vetrova aramejskih“, „Ono malo soli“ i „Očevo lice“.

-Želju za ovakvim pevanjima dobio sam čitajući tuđa dela i razmišljajući o njima. Često sam se pitao da li je u Bibliji stvarno zapisano isto to što drugi autori tvrde, te sam ušao u tu tematiku, uviđao propuste i započeo pisanje. Moja izabrana dela izašla su u sedam obimnih knjiga u izdanju Srpske književne zadruge i Pravoslavne reči, a u svima se priča o Hristu i njegovoj moći – Objašnjava Selimir Radulović.

Selimir Radulović je srpski pesnik, antologičar i esejista, kao i upravnik biblioteke Matice srpske. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i još tada je započeo sa pisanjem. Bio je urednik književnog programa novosadskog Kulturnog centra, savetnik izdavačke delatnosti predsednika Pokrajinskog komiteta za informisanje, sekretar Pokrajinskog fonda za kulturu, zatim direktor Kulturnog centra i Sterijinog pozorišta.

-Selimir i ja smo još od prvih studentskih dana krenuli u poduhvate da kreiramo književnu stvarnost. Započeli smo pisanje i međusobno čitanje bez nade da će neko od starijih pisaca obratiti pažnju na nas, bilo je teško, bilo je odricanja, ali to se vremenom desilo. On je do sada napisao petnaestak knjiga i veliki je pesnik religioznog tipa, a jezgro njegovog pesništva leži na želji da se religija vrati među ljude i svestan je gde su vrednosti, a gde su ograničenja savremenog pesništva – iznosi Prof. dr Zoran Đerić.

Radulović je dobitnik više nagrada, kao što su Vukova nagrada, Medalja kulture za životno delo Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski“, „Đura Jakšić“, Zmajeva nagrada, „Laza Kostić“, „Milan Bogdanović“ i jedna od najvažnijih nagrada „Zlatni vitez“ koja mu je uručena u Moskvi.

-Ova dela svedoče koliko je kontinuirano bilo Selimirovo pesništvo i to da on piše već četiri decenije. O delima ovog pesnika često razgovaraju kritičari, ali i filozofi koji imaju samo reči hvale jer već u naslovu dočara suštinu svake knjige. Njegova poezija je specifična, zahteva posvećenost čitaoca da bi se na pravi način razumela. Osim istorije Hrišćanstva, on je veliki poznavalac monaštva i neke pesme su njima posvećene, a sve knjige su vezane ciklusima i brojevima, pesme se nižu, teme su blisko povezane, ali da bismo ih shvatili moramo donekle poznavati sličnu literaturu – rekao je Prof. dr Zoran Đerić.

