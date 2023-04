Još jedna idealna prilika da naši mališani ispunjeno provedu prolećni raspust

Od 9. do 13. aprila u Kruševačkom pozorištu biće organizovana prolećna revija predstava za decu ’Čarnadar’.

Na repertoaru su 5 predstava, otvaranje revije otpočeće predstavom ‘Aladin’ koja je na program u nedelju 9. Aprila.

Dan kasnije prikazivaće se Čarobnjak iz Oza, u utorak je na repertoaru ‘Mačak otišao u hajduke’, sreda je rezervisana za ‘Malu sirenu’ dok je završna predstava ‘Tri Praseta’ zakazana za četvrtak.

Sve predstave počinju u 17h, radno vreme biletarnice biće od 10:30h do 15:30h i od 18:30h do 20:00h u petak i subotu dok će od nedelje kada i počinje festival radno vreme biti od 11:30d do 17h.