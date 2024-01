Prnjavor danas bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti sela Pepeljevac- ulica Svetislava Ivanovića Tise, Meševo- put prema Stupnju, prigradsko naselje Prnjavor- Gavrila Principa (od Krfljanske do Raške), Brestovačka (od Krfljanske do Gavrila Principa) i prateće ulice.

Zbog radova na rezervoaru, danas do 15h, bez vode će biti selo Zubovac.

Zbog radova na elektromreži, danas do 15h, bez struje će biti deo naseljenog mesta Meševo.