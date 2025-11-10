Privremena izmena saobraćaja kod „Jugoprevoza“ 10. i 11. novembra

Jugoprevoz Kruševac AD obaveštava građane da će danas, saobraćaj biti organizovan bez đačkih polazaka

Takođe, sutra zbog obeležavanja državnog praznika – Dana primirja u Prvom svetskom ratu, saobraćaj će se odvijati po nedeljnom redu vožnje.

Mole se putnici da svoje putovanje planiraju u skladu sa navedenim izmenama.