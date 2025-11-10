Mlada slikarka Isidora Čikarić prva dobitnica nagrade fondacije Trnavac

Mlada slikarka iz Kruševca i studentkinja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu Isidora Čikarić dobila je nagradu „Za izuzetno ostvarenje u stvaralaštvu mladih likovnih umetnika“ Fondacije Trnavac iz Valjeva

Isidora Čikarić je rođena u Kruševcu 2005. godine. Završila je Politehničku školu „Milutin Milanković“, smer tehničar dizajna grafike 2024. godine, i odmah je upisala Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, smer slikarstvo u klasi Svetlane Volić.

– Interesovanje za slikarstvo je krenulo tokom srednje škole. Jako mi je prijao pristup koji nudi slobodnije izražavanje kako u slici tako i u crtežu. Konačna odluku donela sam početkom četvrte godine nakon odrađenog mozaika gde sam videla šta mogu da postignem. Tada su počele danonoćne pripreme u ateljeu Udruženja BukvArt. Jedno potpuno drugačije iskustvo od srednje škole, ne samo zato što sam napredovala u tehnikama i izražavanju, već i zato što sam upoznala ljude sa sličnim interesovanjima. Kroz zajednički rad i podršku stekla sam nova prijateljstva koja su mi i danas veoma važna. Pošto u gradu nemamo formalno obrazovanje u likovnoj delatnosti mi kao udruženje se trudimo da se što veći broj građana izrazi kroz umetnost i kroz sve umetničke veštine. Udruženje odgovara na gradske i evropske konkurse za projekte u kulturi. Na taj način postižemo veću vidljivost i legitimitet u radu, tako imamo povratnu informaciju da radimo ispravni stvar. Do sada sam učestvovala u brojnim grupnim izložbama, izradi murala i brojnim projektima. Jedan od projekata su autobuska stajališta. Kroz ovaj projekat sam se upoznala sa udruženjem. Ovo je šesta godina od kako učestvovujem i mnogo mi je drago što ljudi prepoznaju značaj ovakvog događaja. Lep je osećaj kada umetnost izlazi iz galerije i postaje deo svakodnevnog života, čak i dok čekamo autobus. Na taj način, naš grad pretvaramo u najveću galeriju na otvorenom.

U saradnji sa OŠ „Dragomir Marković’’ Udruženje BukvArt je dobilo prostor koji je pružio priliku da mladim umetnicima da zajedno stvaraju i oslikavaju murale koji su uneli drugačiju boju i energiju u hodnicima i učionicama.

– Tada sam po prvi put odradila autorski mural, koji predstavllja korake istorije. Nakon murala, mozaik je postao značajan deo mog stvaranja, upravo je on usmerio moj dalji put u umetnosti. Planirano je da mozaici budu izloženi na javnoj površini, a trenutno se radi na izboru adekvatne lokacije za njihovo postavljanje. Kada smo svi upisali željene fakultete priredili smo grupnu izložbu sa radovima iz naših mapa u Kruševcu. Izložba je predstavljala kraj jednog napornog i divnog perioda i početak novog istraživanja. Volela bih da ljudi vide koliko je dobro uzeti materijal u ruke i stvarati sa njime. Verujem da napredak dolazi samo kroz stalno učenje i otvorenosti za nova iskustva. Zato u daljem radu želim da istražujem sve što nisam do sada i otkrijem na koji način mogu da prevaziđem sebe. Umetnost, iako često ličan čin, ima posebnu vrednost kada se neguje kroz saradnju. Rad sa kolegama može da nas inspiriše i podstakne na nova umetnička postignuća. Razmena ideja i učešće u projektima doprinose ne samo individualnom razvoju, već i stvaranju značajnih kolektivnih rezultata koji proizilaze iz timskog duha i jedinstva. Volela bih da dokažemo da je umetsnost sredstvo komunikacije za celo društvo i kako treba da ga negujemo, pogotovo slikarstvo.

Galerija Fondacije Trnavac u Valjevu u saradnji sa Fakultetom likovnih umetnosti u Beogradu pružila je priliku studentima da izlažu u Internacionalnom umetničkom studiju „Radovan Trnavac Mića“. Od ove godine, Fondacija porodice Trnavac, koju su osnovale Mićina ćerka i unuka, u saradnji sa Internacionalnim studiom dodeljuje nagradu „Radovan Trnavac Mića“ mladim likovnim umetnicima za izuzetna ostvarenja. Nagrada je zamišljena kao podrška i podstrek mladim stvaraocima.

– Svako dete ili umetnik treba da se ohrabri, jer na taj način dobijamo ljude koji su spremni da menjaju svet oko sebe na bolje. Prema pričama koje sam čula o gospodinu Radovanu (po poreklu iz Globodera) sigurna sam da bi bio oduševljen ovim prizanjem. Biranje radova je bio jedan lep proces. Svako je sa svojim profesorom, kustoskinjom i kolegama učestvovao u odabiru rada. Pomoću profesorke Svetlane Volić i kustoskinje Jelene Mladenović odabrali smo određene studije koje su bile prezentovane na izložbi. Studije prikazuju istražavanje crteža, linije i senke kroz različite rukopise. Ovo je prva godina da se organizuje ovakav način podrške mladim umetnicima. Izuzetna mi je čast što sam mogla da prisustvujem, tj. budem deo takvog događaja i da dobijem nagradu „Za izuzetno ostvarenje u stvaralaštvu mladih likovnih umetnika“. Nagrada mi je dala dodatni podstrek za dalje stvaranje i istraživanje materijala.

Ž. Milenković