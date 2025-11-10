Mlada slikarka Isidora Čikarić prva dobitnica nagrade fondacije Trnavac

Mlada slikarka iz Kruševca i studentkinja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu Isidora Čikarić dobila je nagradu „Za izuzetno ostvarenje u stvaralaštvu mladih likovnih umetnika“ Fondacije Trnavac iz Valjeva

Isidora Čikarić je rođena u Kruševcu 2005. godine. Završila je Politehničku školu „Milutin Milanković“, smer tehničar dizajna grafike 2024. godine, i odmah je upisala Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, smer slikarstvo u klasi Svetlane Volić.

Interesovanje za slikarstvo je krenulo tokom srednje škole. Jako mi je prijao pristup koji nudi slobodnije izražavanje kako u slici tako i u crtežu. Konačna odluku donela sam početkom četvrte godine nakon odrađenog mozaika gde sam videla šta mogu da postignem. Tada su počele danonoćne pripreme u ateljeu Udruženja BukvArt. Jedno potpuno drugačije iskustvo od srednje škole, ne samo zato što sam napredovala u tehnikama i izražavanju, već i zato što sam upoznala ljude sa sličnim interesovanjima. Kroz zajednički rad i podršku stekla sam nova prijateljstva koja su mi i danas veoma važna. Pošto u gradu nemamo formalno obrazovanje u likovnoj delatnosti mi kao udruženje se trudimo da se što veći broj građana izrazi kroz umetnost i kroz sve umetničke veštine. Udruženje odgovara na gradske i evropske konkurse za projekte u kulturi. Na taj način postižemo veću vidljivost i legitimitet u radu, tako imamo povratnu informaciju da radimo ispravni stvar. Do sada sam učestvovala u brojnim grupnim izložbama, izradi murala i brojnim projektima. Jedan od projekata su autobuska stajališta. Kroz ovaj projekat sam se upoznala sa udruženjem. Ovo je šesta godina od kako učestvovujem i mnogo mi je drago što ljudi prepoznaju značaj ovakvog događaja. Lep je osećaj kada umetnost izlazi iz galerije i postaje deo svakodnevnog života, čak i dok čekamo autobus. Na taj način, naš grad pretvaramo u najveću galeriju na otvorenom.

U saradnji sa OŠ „Dragomir Marković’’ Udruženje BukvArt je dobilo prostor koji je pružio priliku da mladim umetnicima da zajedno stvaraju i oslikavaju murale koji su uneli drugačiju boju i energiju u hodnicima i učionicama.

Tada sam po prvi put odradila autorski mural, koji predstavllja korake istorije. Nakon murala, mozaik je postao značajan deo mog stvaranja, upravo je on usmerio moj dalji put u umetnosti. Planirano je da mozaici budu izloženi na javnoj površini, a trenutno se radi na izboru adekvatne lokacije za njihovo postavljanje. Kada smo svi upisali željene fakultete priredili smo grupnu izložbu sa radovima iz naših mapa u Kruševcu. Izložba je predstavljala kraj jednog napornog i divnog perioda i početak novog istraživanja. Volela bih da ljudi vide koliko je dobro uzeti materijal u ruke i stvarati sa njime. Verujem da napredak dolazi samo kroz stalno učenje i otvorenosti za nova iskustva. Zato u daljem radu želim da istražujem sve što nisam do sada i otkrijem na koji način mogu da prevaziđem sebe. Umetnost, iako često ličan čin, ima posebnu vrednost kada se neguje kroz saradnju. Rad sa kolegama može da nas inspiriše i podstakne na nova umetnička postignuća. Razmena ideja i učešće u projektima doprinose ne samo individualnom razvoju, već i stvaranju značajnih kolektivnih rezultata koji proizilaze iz timskog duha i jedinstva. Volela bih da dokažemo da je umetsnost sredstvo komunikacije za celo društvo i kako treba da ga negujemo, pogotovo slikarstvo.

Galerija Fondacije Trnavac u Valjevu u saradnji sa Fakultetom likovnih umetnosti u Beogradu pružila je priliku studentima da izlažu u Internacionalnom umetničkom studiju „Radovan Trnavac Mića“. Od ove godine, Fondacija porodice Trnavac, koju su osnovale Mićina ćerka i unuka, u saradnji sa Internacionalnim studiom dodeljuje nagradu „Radovan Trnavac Mića“ mladim likovnim umetnicima za izuzetna ostvarenja. Nagrada je zamišljena kao podrška i podstrek mladim stvaraocima.

Svako dete ili umetnik treba da se ohrabri, jer na taj način dobijamo ljude koji su spremni da menjaju svet oko sebe na bolje. Prema pričama koje sam čula o gospodinu Radovanu (po poreklu iz Globodera) sigurna sam da bi bio oduševljen ovim prizanjem. Biranje radova je bio jedan lep proces. Svako je sa svojim profesorom, kustoskinjom i kolegama učestvovao u odabiru rada. Pomoću profesorke Svetlane Volić i kustoskinje Jelene Mladenović odabrali smo određene studije koje su bile prezentovane na izložbi. Studije prikazuju istražavanje crteža, linije i senke kroz različite rukopise. Ovo je prva godina da se organizuje ovakav način podrške mladim umetnicima. Izuzetna mi je čast što sam mogla da prisustvujem, tj. budem deo takvog događaja i da dobijem nagradu „Za izuzetno ostvarenje u stvaralaštvu mladih likovnih umetnika“. Nagrada mi je dala dodatni podstrek za dalje stvaranje i istraživanje materijala.

