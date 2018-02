Prijavite se za Međunarodni dan vožnje bicikla do posla zimi i pomozite Kruševcu da se nađe među pobednicima u svetskom takmičenju

U toku je takmičenje za grad sa najviše osoba koje tokom zime na posao ili u školu idu biciklom. Pomozite da se i Kruševac nađe u konkurenciji tako što ćete se do petka, 9. Februara prijaviti na sajt „Winter bike to work day” i napišete adresu do koje vozite. Prijava je besplatna a na kraju se prijavljeni glasovi sabiraju i proglašava pobednik

Poseban izazov koji se takođe računa u takmičenju namenjen je đacima i omogućava da se čitavi razredi prijave i na zabavan način učestvuju u anketi. Potrebno je samo prijaviti školu i odgovoriti na kratku anketicu od samo četiri pitanja.

Ovo prijateljsko takmičenje traje već nekoliko godina među biciklistima celog sveta. Trenutno je na prvom mestu Novi Sad sa 1212 prijavljenih, a prate ga američki Denver i Boulder, dok je četvrti Zagreb, ali se to lako može promeniti ako se potrudimo.

Zato, dragi Kruševljani, aktivirajte svoje bicikle, uđite na sajt „Winter bike to work day” i popunite kratak upitnik i pomozite svom gradu da uđe u grupu pobedničkih gradova. Takođe, maćete priliku da pošaljete ili dobijete poklon od nekog od učesnika bilo gde u svetu.

