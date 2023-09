Prijava za 10 hiljada dinara pomoći za decu traje do ponoći

Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 dinara za svako dete u Srbiji starosti do 16 godina završava se danas, 20. septembra. To je rok do kog roditelji i staratelji dece mogu da se prijave za isplatu novca koja počinje 25. septembra

Hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaocima novčane socijalne pomoći, 10.000 dinara će biti uplaćeno bez podnošenja prijave.

Kada je reč o samohranim roditeljima, pored navedenih podataka potrebno je da podnesu digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sam obavlja roditeljsko pravo.

Ukoliko je podnosilac prijave staratelj deteta treba da podnese i digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke organa, starateljstva kojom se dete za koje se isplaćuje novčana pomoć stavlja pod starateljstvo.

Prijava se odvija putem portala Uprave za trezor i pravo na pomoć ostvaruje ukupno 1.190.000 dece.

T.S