Premijerka Brnabić na postavljanju kamena temeljca za Naučno tehnološki park

Danas je postavljen kamen temeljac za izgradnju Regionalnog naučno tehnološkog parka u Kruševcu, na lokaciji bivše upravne zgrade HI „Župa“ u Dedini. Premijerka Srbije Ana Brnabić prisustvovala je polaganju kamena temeljca kao i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović. NTP (Naučno tehnološki park) biće mala fabrika velikih preduzetnika i startapova i centar inovacija, pružaće nove mogućnosti za prospretitet i razvitak Kruševaca i čitavog regiona

Brnabić je na početku istakla kako je uvek važan dan kada se počinje nešto novo, a Srbija počinje da gradi projekat koji je obećala u okvriu ambicioznog projekta „Srbija 2027 – Skok u budućnost.“

-Svaki dan samo rad, rad, rad i pritisak, moramo da damo sve od sebe. Mnogi su mislili da je plan „Srbija 2027“ bajka, ali vidite da svaki dan počinjemo ili nastavljamo ono što smo počeli. Sigurna sam da ćemo obezbediti da se u Srbiji bolje živi, da prosečna plata bude 1.400 evra, da prosečna penzija najmanje 650 evra, i minimalac 650 evra. Da bi to postigli moramo ostvariti sve što smo obećali, ovaj projekat je jedno od obećanja. Ovde sam bila na molbu mog prijatelja Bratislava Gašića na Vidovdan 2022, a na Vidovdan 2021. prvi put smo razgovarali o tome koje potencijale ima Kruševac i kako mladima da obezedimo da imaju bolje uslove, da ostanu ovde i ovde grade svoje firme, porodice i karijere. Tako smo doneli odluku da gradimo ovde jednu vrtsu NTP i industrijsko-razvojni regionalni park i koliko brzo radimo govori to da za dve i po godine nakon toga ovde i postavljamo kamen temeljac – istakla je premijerka.

Brnabićka je rekla da Srbija nema vremena za gubljenje i svaki dan mora da se radi na tome da se ostvare svi potencijali kojih Srbija ima mnogo. Ovim parkom, Kruševac staje u red svih onih gradova koji imaju naučno-tehnološki park.

– Na Kruševcu je možda i teži zadatak jer ovo treba da bude regionalni park. Čim završimo radove i nabavimo opremu, uložimo 16 miliona evra da odmah prvi dan krenemo da radimo punom snagom i parom, jer Srbija nema vremena da gubi. Previše prilika je propušteno do 2012. Mnogo toga smo nadoknadili do 2024, stvorili smo preko 550 hiljada radnih mesta, ali moramo mnogo više. Veliko hvala našim penzionerima koji su najodgovorniji deo društva koji su na svojim leđima zahvaljujući inicijativi Vučića izneli sve ove promene – kazala je Brnabić i istakla da Srbija može da bude najuspšenija zemlja u regionu.

Dodala je i to da je divno doći u Kruševac auto-putem, ali i da su se pored toga brojne stvari za koje se verovalu da su snovi ispunjeni.

– Treba da zajedno slavimo naše zajedničke uspehe, jer će nam to dati snagu da nastavimo dalje. Čestitam Kruševcu na hrabrosti i viziji, a Vladi Srbije je čast da takve vizije pomogne. Nadam se da ćemo do kraja oktobra 2025. otvoriti naučni park i regionalni centar za naučne tehnologije i pustimo mlade da nam pokažu šta sve mogu – rekla je Brnabić.

Na pitanje novinara po čemu će se ovaj park razlikovati od ostalih u zemlji, premijerka je rekla da se NTP Čačak više bavi hardverom, pa će biti sličniji ovom u Kruševcu.

– Na svakom NTP-u je da vidi kakav je potencijal privrede i da naprave sinergiju za uspeh. Kruševac je poseban jer će biti regionalni, važno je da ljudi koji budu vodili ovo sve ustvari uključi i obrazovanje i privredu i odluči čime će se baviti start ap centri i kompanije. Jako je lepo što smo počeli da čuvamo naše industrijsko nasleđe, nećemo rušiti staru zgradu Župe jer ćemo je rekontruisati. To smo radili sa starom Ložionicom u Beogradu, to radimo u Kragujevcu sa Institutom za seme, koja takođe obeležava 100-godišnjicu. Lepo je što imamo spoj starog i novog i to je dobra poruka za budućnost Srbije – kazala je Brnabić.

Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za zapadni Balkan, Mateo Kolonđeli prisustvovao je postavljanju kamena temeljca i rekao da je ovaj Park važno dostignuće za inovacioni ekosistem u Srbiji.

-Naučno tehnološke parkove i Bio4 kampus smo podržali sredstvima u iznosu 80 miliona evra, pored novca obezbedićemo i proširenje postojećih parkova i značajan paket garantovane tehničke pomoći, tokom narednih pet godina. Kako bismo podržali njihovo upravljanje, ojačali veze u inovacionom ekosistemu zemlje i podigli stručnost obraćajući posebnu pažnju na talentovane ženske inovatorke. Prošla godina je bila izuzetna za Evropsku banku i razvoj u ovoj zemlji sa rekordnim novim investicijam od gotovo 800 miliona evra, to je prvi put stavilo Srbiju među pet najvećih tržišta širom sveta. Ključni faktor koji je to omogućio bila je usaglašenost sa vlastima i starteškim prioritetima za srpsku ekonomiju. Važno je podsticanje regionalnog razvoja i stvaranje ekonomskih prilika u manjim gradovima, pružajući fer šansu za uspeh preduzetnički mladim ljudima bez potrebe da napuste svoje zajednice. Zato smo odlučili da finansiramo infrastrukturu koja omogućava inovacije poput ovakvih parkova, ali i da finansiramo veliki program za širenje brze internet širokopojasne mreže širom malih zajednica u zemlji-rekao je Kolonđeli i dodao da oni neće stati na infrastrukturi već da će se truditi da pruže podršku pojedinčnim startapovimma koji posluju u naučno tehnološkim parkovima.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović rekao je da je izgradnja ovog Parka velika stvar za ceo Okrug, a da je najzaslužniji za iniciranje ove ideje ministar Gašić.

-Gašić je imao viziju da ovde u ovoj staroj upravnoj zgradi Župi Grad iznađe rešenje da je rekonstruiše i opremi, kako bi mladi bračni parovi pronašli mesto gde mogu da ostvare svoj preduzetnički duh. Mali, ali vredan kolektiv Biznis inkubator centra u Kruševcu je tu ideju razvio u ono što danas čini ovaj projekat i gotovo više od tri godine radio na realizaciji ovog projekta. Najveću zahvalnost dugujemo premijerki Ani Brnabić, koja je imala vremena da nas sasluša i pomogne da se ova ideja ostavari. Zahvaljući odgovornoj politici upravo ovaj projekat svedoči o napretku Srbije i poboljšanju svih uslova za život. Mi prisustvujemo i početku izgradnje jedne stanice, a projektom je predviđeno da ta stanica bude završena u oktobru 2025. godine ja bih želeo da se tada ponovo svi mi okupimo ovde, i da upravo sa te stanice, novog privrednog perona svi krenemo u budućnost-rekao je Manojlović.

Izgradnjom naučno-tehnološkog parka, Kruševac se svrstava u red ostalih gradova koji ovakve parkove imaju, a to su: Beograd, Novi Sad, Čačak i Niš, ali će biti jedni ovog tipa u Srbiji, zato što će biti industrijski. Biće sastavljen od 39 kancelarija u kojima će mesto za razvoj svojih poslovnih ideja pronaći nešto više od 250 ljudi. Ukupna površina parka biće više od 10 hiljada kvadratnih metara, a u njegovom sklopu nalaziće se i 14 modularnih hala od kojih će svaka biti 280 kvadrata. Po prvi put će Kruševac dobiti poluotvoreni sajamski prostor u kome će moći da se predstavljaju proizvodi i usluge Rasinskog okruga.

M. Janković

Brnabić: Opoziciji smeta Vučićevo ime na listi, jer ne mogu da ga pobede

Novinari su iskoristili priliku da pitaju premijerku da prokomentariše to što opozicija traži da se iz imena liste „Srbija ne sme da stane“, izostavi ime Aleksandra Vučića.

–Svuda je prirodno i normalno da predsednik pozajmi svoje ime listi. Kao što je to uradio Tadić i to tada nikome nije bio problem, ne znam kako je to sada nedemokratski. Nije to do demokratije. To je do toga da znau da ne mogu da pobede ni jednu listu kakva god bila i na bilo kom nivou ako nosi ime „Aleksandar Vučić“. Ako nekoga ne možete da pobedite onda ga diskvalifikujete – rekola je Brnabićka.

Premijerka je dodala da bi bilo fer, da se lista ujedinjene opozicij zove onako kako jeste – Nasiljem protiv Srbije-Šider, Šenah i Mihael Rot, a da se lista vlasti zove „Aleksandar Vučić“, jer on je Srbin koji to zaslužuje.

Od premijerke je zatraženo da prokomentariše i izjavu predstavnika liste „Mi – Glas iz naroda“, tačnije Borislava Antonijevića koji tvrdi da je SNS podlegao pritiscima spolja.

– Nisam sigurna šta taj čovek želi da kaže. Aleksandar Vučić je rekao politika nije matematika i taj legitimitet bi bio upitan. Da, imamo matematičku većinu, ali legitimitet bi bio upitan. Tako da nisam onda sigurna baš šta taj čovek želi da kaže, pošto nisu hteli da daju većinu. Kakav pritisak? Na eksolicitnu molbu mi kao Predsedništvo SNS-a smo odlučili da idemo na nove izbore. Stvarno mislim da je to više nego neodgovorno– rekla je Brnabić.