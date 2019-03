Predstavljene novine u državnoj podršci privredi – ravnopravan položaj za domaće investitore

Procedura za konkurisanje za sredstva Fonda za razvoj i Razvojne agencije Srbije je pojednostavljena, papirologija je smanjena, odredjene kamate su snižene, povećan je iznos sredstava za pojedine programe, a domaći investitori su dobili ravnopravan status sa stranim. To je, govoreći o izmenama u programima podrške pomenutih institucija, kazao državni sekretar u Ministarstvu privrede Branimir Stojanović, na šestoj sednici Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga

– Prihvatili smo brojne sugestije koje smo imali tokom protekle godine. Zbog zamerki na neravnopravan status domaćih investitora promenjen je Zakon o investiranju, sada imaju ravnopravan status, trudićemo se da ohrabrimo domaće investitore da što više ulažu, da još više koriste subvencije, odnosno da iskoriste sve mogućnosti – kazao je on.

Podsetio je da je država za program za nabavku preme, koji je označio kao jedan od uspešnijih, ove godine opredelila milijardu dinara. Kroz taj program privrednici dobijaju 25 odsto bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme, poslovne banke, sa kojima je država sklopila ugovor, kreditiraju 70 odsto vrednosti opreme, dok privrednici učestvuju sa 5 odsto. Za sve programe privednici mogu da konkurišu do kraja godine, a detaljne informacije mogu da nadju na sajtovima resornog ministarstva, Fonda za razvoj i Razvojne agencije Srbije.

Fond za razvoj ove godine u saradnji sa Ministarstvom privrede sprovodi i dva programa u okviru kojih privrednici dobijaju bespovratna sredstva. Ukupan budžet bespovratnih sredstava je 500 miliona dinara.

– Program se realizuje tako što Ministarstvo opredeljuje 20 odsto bespovratnih sredstava, a 80 odsto je kredit Fonda za razvoj pod izuzetno povoljnim uslovima. Reč je o dugoročnom kreditu do deset godina, sa grejs periodom do godinu dana i kamatnom stopom od jedan do dva odsto na godišnjem nivou – kazala je predstavnica Fonda za razvoj Vesna Vučetić.

Drugi program obuhvata kredite za početnike, start ap kredite. Bespovratna sredstva čine 30 odsto, a ostalih 70 odsto se obezbedjuje iz kredita Fonda.

– Osim tog Fond realizuje i investicione kredite po svom redovnom programu, oni su sa veoma popularnim kamatnim stopama koje su značajno snižene u odnosu na prošlu godinu i iznose do 1,8 odsto na godišnjem nivou – rekla je ona podsetivši da je Fond prevashodno usmeren na mikro, mala i srednja preduzeća.

Da se kruševačka Regionalna privredna komora i Privredna komora Srbije trude da privrednicima predstave sve mogućnosti koje postoje te da im obezbede boje uslove za poslovanje napominje predsednica Parlamenta privednika RPK Kruševac Andjelka Atanasković.

– Kada pogledamo celu Srbiju zadovoljna sam privrednim kretanjima u Rasinskom okrugu jer naša privedna komora, prema podacima Privredne komore Srbije, beleži najbolje rezltate. Dobro je jer je došlo dosta investitora, naročito u Kruševac. Na sednicama Parlamenta privrednika pričamo i o tome da li su uslovi za radnike dobri kao i da li možemo nešto da poboljšamo. Ne možemo da očekujemo od tih investitora da odjednom daju hiljadu evra, znamo zašto oni dolaze u Srbiju. Mi moramo da radimo na tome da se poboljšaju uslovi rada, plate i da omogućimo bolji život ljudima, ali ne može sve odjednom – kaže ona.

Na sednici Parlamenta privednika predstavljeni su podaci o privednim kretanjima u Rasinskom okrugu u kome je industrijska proizvodnja u 2018. godini porasla za 9,2 procenata u odnosu na prethodnu, što je značajano više od rasta ostvarenog na nivou Srbije, koji je iznosio 1,3 procenata.

Predstavljene novine u državnoj podršci privredi – ravnopravan položaj za domaće investitore

Procedura za konkurisanje za sredstva Fonda za razvoj i Razvojne agencije Srbije je pojednostavljena, papirologija je smanjena, odredjene kamate su snižene, povećan je iznos sredstava za pojedine programe, a domaći investitori su dobili ravnopravan status sa stranim. To je, govoreći o izmenama u programima podrške pomenutih institucija, kazao državni sekretar u Ministarstvu privrede Branimir Stojanović, na šestoj sednici Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga - Prihvatili smo brojne sugestije koje smo imali tokom protekle godine. Zbog zamerki na neravnopravan status domaćih investitora promenjen je Zakon o investiranju, sada imaju ravnopravan status, trudićemo se da ohrabrimo domaće investitore da…