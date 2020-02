Predstavljen „Rešivoje“ – prvenac Regionalnog inovacionog start ap centra

„Rešivoje“ je prva start ap firma nastala pod okriljem Regionalnog inovacionog start ap centra, koji u Kruševcu postoji od septembra prošle godine. Reč je o kreativnom timu mladih inžinjera informacionih tehnologija koji pravi inovativna i prilagođena softverska rešenja za podršku i za unapređenje poslovanja.

Idejni tvorac i osnivač firme „Rešivoje“ Aleksandar Đorđević kaže da je nakon završene Više tehničko – tehnološke škole u Kruševcu, smer za informatiku i računarstvo, sa kolegama sa studija odlučio da pokrene svoju poslovnu priču koja će im omogućiti da ostanu u svom rodnom gradu.

– Odlučili smo da primenimo stečeno znanje iz informacionih tehnologija i uradimo prilagodljiva rešenja kao podršku svim vrstama poslovanja. U tome nam je pomogao Regionalni inovacioni start ap centar – rekao je Aleksandar Đorđević na promociji “Rešivoja” na kojoj je, inače, predstavljeno idejno rešenje za prilagodljiv softver za podršku poslovanju.

Reč je, kako je objasnio, o programu koji će rešiti problem komunikacije izmedju komercijaliste na terenu i magacionera u firmi.

– To znači da će oni sa terena veoma lako moći da pošalju trebovanje magacioneru koji prima porudžbinu i priprema robu. Tako se skraćuje vreme i roba će do klijenta stići brže što znači da će on biti zadovoljniji. Naše rešenje je inovativno – objasnio je Đorđević.

Ovo nije prvi softver koji je „Rešivoje“ uradio, iza ovog tima je nekoliko gotovih projekata rađenih po konkretnim zahtevima poslodavaca. Spremni su, kako kažu, za nove izazove.

Tim „Rešivoja“, osim Đorđevića čiji je zadatak da osmisli logiku i funkcionalnost programa, čine Aleksandar Arsić, zadužen za pozicioniranje na internet pretraživačima, Kosta Milovanović koji se bavi digitalnim marketingom i društvenim mrežama, Nenad Perić čiji je zadatak da osmisli izgled programa i Aleksa Milovanović koji je menadžer prodaje.

„Rešivoje“ se, osim pomenutih rešenja, bavi izradom i optimizacijom veb sajtova te pravljenjem on lajn prodavnica i mobilnih aplikacija.

Direktorka Regionalnog inovacionog start ap centra Dragana Bogdanović podsetila je da je Centar nastao uz podršku Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj kazavši da očekuje da će nakon „Rešivoja“, koji je prva registrovana firma nastala uz podršku Centra, nastati još mnogo inovativnih kompanija.

Prezentaciji, održanoj u kruševačkoj Regionalnoj privrednoj komori, prisustvovali su predstavnici više od dvadeset firmi sa područja Rasinskog okruga.

J.B.

Predstavljen „Rešivoje“ – prvenac Regionalnog inovacionog start ap centra

