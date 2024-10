Predstavljen program povodom obeležavanja Dana oslobođenja

U Gradskoj upravi predstavljen je program povodom obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca u Drugom svetskom ratu – 14. oktobar, kao i svečanosti povodom oslobađanja Grada u Velikom ratu – 15. oktobra. Tim povodom, direktori i predstavnici javnih i kulturnih ustanova Kruševca predstavili su svoje aktivnosti

Kulturni centar Kruševac je Oktobarske svečanosti započeo tradicionalnom Dečijom likovnom kolonijom na Slobodištu, uz učešće Udruženja „Slobodište“ i učenika osnovnih škola iz Parunovca i Bivolja.

Njihova naredna aktivnost je planirana u subotu, 12. oktobra sa početkom u 17 časova kada će u Porti crkve Lazarice biti održan kulturno-istorijski program posvećen princezi Oliveri pod nazivom „Pod nebom Lazarevog grada“.

– To je nov program koji je nastao na inicijativu Udruženja žena Carskog grada i Udruženja žena Jasike, a koji su podržali Narodni muzej i Kulturni centar Kruševac, uz podršku kruševačke eparhije. Ove godine je 580 godina od smrti princeze Olivere, pa će sa istorijske strane govoriti master istoričar, direktor Narodnog muzeja Nikola Pantelić. Potom će uslediti monodrama u izvođenju naše dramske umetnice Danice Petrović, kao i bogat muzički program od strane hora Sveti knez Lazar pod dirigentnom palicom Ružice Veškovac. Takođe, učešće će uzeti i rukovodilac vojnog orkestra pri Ministarstvu odbrane „Stanislav Binički“ Katarina Božić. Imaćemo i jednu novu vokalnu solistkinju iz našeg grada, Kristinu Anđelić – navela je direktorka Kulturnog centra Kruševac Violeta Kaplarević i pozvala sve sugrađane da prisustvuju manifestaciji, te ih obavestila da će u slučaju kiše program biti održan u amfiteatru crkve Lazarice.

KCK će učestvovati i u okviru kolaž programa, koji su pripremili uz podršku Kruševačkog pozorišta, nakon svečanog polaganja venaca na Spomeniku crvenoarmejcima kraj Rasine 14. oktobra od 9 sati. Takođe, Kulturni centar će organizovati i koncert klasične muzike u Mozaik sali Gradske uprave 15. oktobra od 19 časova. Koncert će održati violinista Jovan Koludžija uz pratnju pijanistkinje Nade Koludžije.

Ispred Kruševačkog pozorišta, program je predstavio upravnik ove kulturne ustanove, Branislav Nedić.

– Ono što će se kod nas dešavati jesu tri vrlo lepe stvari. Prvo je tradicionalni koncert KUD-a „14. oktobar“ koji je planiran 13. oktobra u 17 sati. Posle toga će uslediti premijera predstave „Plen“ i ono što će predstavljati centralni događaj ovog obeležavanja jeste svečana akademija. Treba istaći da će program otvoriti vojni orkestar „Stanislav Binički“ koji će imati svoj mini koncert na početku pre samog programa akademije. Ono što je lepa stvar jeste da će biti preko 70 učesnika u samoj akademiji, tri hora, puno glumaca, mladih ljudi koji će biti sa nama, pa verujem da nas očekuje sat vremena vrlo lepog i dostojanstvenog obeležavanja ovih značajnih jubileja.

Turistička organizacija grada Kruševca je danas u 12 časova organizovala 20. jubilarni međunarodni festival turističkih publikacija „Kofer slova“ u Maloj sali Kruševačkog pozorišta. Festival je takmičarskog karaktera, a prijavilo se preko 30 turističkih organizacija.

– Sportski savez Grada Kruševca organizuje sajam sportova i to će biti drugi sajam koji organizujemo ove godine pa ćemo imati dva velika sajma sportova u jednoj godini. Sajam je planiran 15. oktobra na Atletskom stadionu SC Kruševac kada će biti predstavljeno 29 sportskih organizacija i 21 kruševački sport. Tom prilikom imaćemo organizovan dolazak đaka osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Kruševca, kao i predškolaca iz PU „Nata Veljković“, a cilj nam je da animiramo što veći broj dece i građana da se bave sportom i zdravim načinom života – naveo je Aleksandar Nikolić, tehnički sekretar Saveza.

Obeležavanje Dana oslobođenja u Prvom i Drugom svetskom ratu Narodni muzej je počeo sinoć otvaranjem tradicionalne 64. Oktobarske izložbe u svečanoj Sali Narodnog muzeja gde su kruševački autori predstavili svoje radove u prethodnih godinu dana.

– Pored programa „Pod nebom Lazarevog grada“ o kome je bilo reči, Narodni muzej Kruševac realizuje aktivnost Dan otvorenih vrata 14. oktobra, tako da će ulaz u objekte Narodnog muzeja tog dana biti besplatan za sve posetioce – istakao je direktor Nikola Pantelić.

– Narodna biblioteka Kruševac se takođe priključuje obeležavaju. Mi smo prethodnih dana bili prisutni na Trgu Kosovskih junaka sa izložbom „Drugi svetski rat u literaturi“. To je bila prilika da se naši sugrađani upoznaju sa bogatstvom fondova. Uglavnom je reč o sekundarnim dokumentima, ne o primarnoj istorijskoj građi, odnosno naslovima koji se odnose na istoriju Drugog svetskog rata, istoriju Rasinskog partizanskog odreda i istoriju samog 14. oktobra – dana oslobođenja. Tim povodom smo pripremili velike plakate sa ovom građom i naši sugrađani mogu da pogledaju izložbu danas od 13 do 15 sati i 14. oktobra od 13 do 15 sati – navela je direktorka Narodne biblioteke, Snežana Nenezić i pozvala sve sugrađane koji poseduju određenu istorijsku građu – fotografiju ili neka dokumenta da ih donesu u Bibilioteku kako bi se obogatili fondovi.

Gradonačelnik Ivan Manojlović je pored polaganja venaca u jutarnjim časovima, za 14. oktobar najavio i dolazak patrijarha Porfirija u prepodnevnim časovima koji će posetiti manastir Pokrova Presvete Bogorodice u Đunisu.

N. L.