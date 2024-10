Kruševačka deca postala Black Idol i debituju sa „Son of No Desire“

Progresivni metal sastav Black Idol je objavio svoj debitantski singl i video spot za pesmu “Son of No Desire”, u kojoj istražuju sudar između nastojanja da se sopstvene želje ispune i potrebe da se održi povezanost sa onima koji su nam bliski.

Pesma “Son of No Desire” je sukob strahova – straha od gubitka drugih i straha od gubitka sebe, i ona predstavlja prvi singl sa predstojećeg debintantskog EP izdanja benda koji će u celini biti objavljen do kraja godine.

Bend čine gitaristi Aleksandar Bojković i Uroš Savić Kain, basista Vasily Shabrov, bubnjar Timur Barsukov i pevač Aleksa Matić.

Black Idol je oformljen 2022. u Beogradu od strane Uroša Savića Kaina i Andreje, Nikole i Alekse Matića, koji su svirali zajedno u različitim sastavima od 2012. godine u rodnom Kruševcu. Nakon donete odluke da se posvete svojoj ljubavi prema progresivnom metalu i srodnim žanrovima, zajedno su krenuli sa pisanjem pesama za prvo EP izdanje benda i nekoliko puta nastupili u Beogradu.

U 2023. Nikola i Andreja napuštaju bend, dok Aleksa sa pozicije pevača i bubnjara preuzima ulogu frontmena. Bendu se ubrzo pridružuju Timur, Aleksandar i Vasily, i tada kreće transformacija pesama nastalih u prethodnoj postavi, kao i rad na novom materijalu. Uticaji članova benda su raznovrsni, ali najjači uticaji koje dele jesu Porcupine Tree, Tool, Tesseract, Karnivool, A Perfect Circle, Leprous i Deftones.

Koncept iza imena i zvuka jeste da „Crni Idol“ otelovljuje sve o čemu radije ne bismo razmišljali ili priznali sebi – podelu između naših nepomirljivih želja, prošlosti i sadašnjosti, drugosti i sopstva. Bend zvukom prenosi ovu dinamiku koristeći sve alate koji su im dostupni, od šapata do vriska, distorzije i orkestracije, a sve u svrhu prenošenja ovih složenih emocija.

Njihov debitantski singl “Son of No Desire” je osvojio treće mesto na međunarodnom muzičkom takmičenju svih žanrova italijanske organizacije Art-Waves, na kome su učestvovali bendovi i izvođači iz celog sveta.

Pesma je snimljena u Down There Studio (Beograd) sa producentom Urošem Milkićem, dok su miks i mastering radili Linus Corneliusson i Tony Lindgren, producenti Fascination Street Studios (Švedska) koji su radili sa velikim progresivnim metal izvođačima kao što su Opeth i Leprous, koji su takođe neki od najvećih uticaja benda.

Video: