Pred gostovanje TSC-a: U Napretku računaju na pobedu!

Napredak u subotu, 13. avgusta, u šestom kolu Super lige Srbije, dočekuje ekipu TSC-a. U timu će debitovati Bojan Matić, koji je upravo stigao iz Vojvodine i kaže kako se u timu osećaju pozitivna energija i optimizam pred ovaj meč.

Bez pobede i sa samo jednim osvojenim bodom, ali i odloženim mečom sa Partizanom, Napredak u šestom kolu prvenstva elitne lige dočekuje ekipu TSC-a, trenutno petoplasiranu na tabeli. Šef stručnog štaba kruševačkog superligaša Dušan Đorđević svestan je da u Kruševac dolazi respektabilan protivnik, ali i da Napredak nema pravo na nove greške:

– TSC ima ozbiljno selektiran tim, ozbiljan stručni štab, rade planski u kontinuitetu i sigurno žele novi plasman u Evropu. To je ozbiljan protivnik i respekt se podrazumeva, međutim, vraćam se na naš momenat. Očekujem da popravimo sve, disciplinu, agresiju, samu igru, jer samo u tom slučaju možemo da se nadamo povoljnom rezultatu.

Kruševljanima je svakako dobro došla pauza, zbog odlaganja gostovanja Partizanu usled njegovih međunarodnih obaveza.

– Odlaganje smo doživeli kao dar i u pauzi učinili sve da se konsolidujemo, da ponovo napravimo ozbiljnu grupu kakva je bila građena od prvog dana priprema, međutim, zbog naknadnih dolazaka je sve to bilo malo poremećeno. Raduje me što je sa nama i Bojan Matić i sad smo se gotovo kompletirali i siguran sam da ćemo dati sve od sebe da se iskupimo za ono izdanje protiv Javora – dodaje on.



Iskusni napadač Bojan Matić, koji je upravo stigao iz Vojvodine, debitovaće u dresu Napretka već protoiv TSC-a. Tridsetogodišnji napadač je u karijeri nastupao i za Partizan, a iza sebe ima i tri inostrana angažmana. Pre četiri godine bio je član južnokorejskog Seula, pre dve godine Partizan ga je pozajmio grčkom Atromitosu, a pre povratka u Novi Sad prošle godine, nastupao je za uzbekistanski Pahtakor. Sa Napretkom je potpisao dvogodišnji ugovor.

– Gledao sam Napretkove utakmice i zaključak je jasan, nedostajalo je sreće da dobra igra bude krunisana rezultatom. Oseća se pozitivna energija i nadam se da će se to preliti na teren kroz utakmicu sa TSC-om. Napredak zaslužuje da bude u vrhu i da se bori za Evropu – naglasio je novi igrač kruševačkog superligaša.

Meč između Napretka i TSC-a na programu je sutra i igra se od 19 sati na stadionu Mladost u Kruševcu.

S.M.