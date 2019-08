Praznik atletike u Kruševcu, Ivani Španović nova titula

Pod reektorima stadiona „Radomir Mićić Miče“ održano je Prvenstvo Srbije za seniore/ke i mladje seniore/ke koje je okupilo 234 takmičara iz 65 klubova

U Kruševcu je održano Prvenstvo Srbije u atletici, a za naše najbolje atletičare to je bila generalna proba pred svetski šampionat, koji će krajem sledećeg meseca početi u Dohi.

Prema broju učesnika i imenima, ovo prvenstvo bilo je jedno od najačih u poslednjih deset godina, što je privuklo veliki brojh ljubitelja „kraljice sportova“ na tribinama kruševačkog stadiona.

Gradonačelnica Jasmina Palurović je otvarajući takmičenje napomenula je da je Kruševac grad sporta i mladih i podsetila da je sa ovog prostora izniklo mnogo uspešnih sportista.

– Ponosni smo na to što smo treći put domaćini državnog prvenstva za seniore i seniorke u atletici. To je dokaz da imamo dobro infrastrukturu i da smo dobri organizatori. Kao domaćini uložili smo maksimalne napore da ovo Prvenstvo bude jedno od najbolje organizovanih do sada, a nadam se da će svi takmičari ostvariti dobre rezultate.

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović osvojila je novu šampionsku

titulu u Kruševcu. Evropska i svetska šampionka u dvorani u skoku udalj,

skočila je 6.60 i osvojila novu titul.

Prvog dana na stazi bili su dominantni sprinteri Milana Tirnanić koja je pobedila u trci na 100m rezultatom 11.79s, kao i Aleksa Kijanović rezultatom

10.72s.

Anja Lukić bila je prva u trci na 100m prepone rezultatom 13.72s. Marija Stojadinović pobedila je u troskoku daljinom od 12.63m.

– Možda sam očekivala malo bolji rezultat, ali svakako sam zadovoljna – rekla je Lukić.

Olivera Jevtić trčala je za svoj klub na 3000m i pobedila rezultatom 10:06,76.

Dragana Tomašević bacila je disk 61.56m i odnela ubedljivo prvo mesto.

– Svakako da je potvrđena norma za Svetsko prvenstvo. Sa puno treninga se spremamo, imamo malo više od mesec dana i nadam se dolaze sve bolji rezultati – rekla je Tomašević.

U muškoj konkurenciji ubedljivo prvo mesto na 1500m zauzeo je Elzan Bibić sa 3:45,63. Lazar Anić pobedio je u skoku u dalj sa daljinom od 7.68m, dok je Strahinja Jovančević bio drugi sa 7.62m. Asmir Kolašinac bacio je kuglu 19.80m i odbranio titulu prvaka države, dok je Armin Sinančević bio vicešampion sa 19.51m.

– Imali smo nekih tehničkih problema na samom takmičenju i to je uglavnom bio razlog slabijeg rezultata. Opet sam zadovoljan pobedom i nadam se da ću iz takmičenja u takmičenje biti sve bolji – rekao je Kolašinac.

Bio je to, svakako, vikend za uživanje u atletici, a događaj je pratila i poslovično – kada su takmičenja u ovom sportu u pitanju – odlična organizacija.