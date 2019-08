Projekat regionalnog povezivanja „Mladi za kormilom“ u Kruševcu

U Domu učenika srednjih škola “Pane Đukić-Limar” u Kruševcu ovih dana je izuzetno živo. Pod jednim krovom okupilo se četrdesetak mladih ljudi iz regiona, a pridružilo im se i nekoliko mladih Kruševljana. Sve njih povezuje ljubav prema pozorištu, kreativnost, otvoren i um i srce, spremnost da uče i da dele znanja, da razbijaju stereotipe i predrasude i stvarajući prijateljstva i gradeći međusobno poverenje da se bore protiv nacionalizama i separatizama u svojim sredinama. Svi su deo regionalnog projekta „CAPTAINS (Creativity Against Passivity: Theatre Averts Imposing of Nationalism and Separatism)

– Svakodnevne radionice odvijaju se u obližnjoj osnovnoj školi „Dragomir Marković“, koja nam je širom otvorila vrata za rad. Ali nije se samo radilo. U sklopu programa obišli smo i lokalne prirodne i kulturno-istorijske znamenitosti. Tako smo bili na izletu u Ribarskoj banji, u akva parku se branili od vrućine, a na sportskim terenima nadmetali u odbojci. Celodnevni izlet završili smo nezaboravnom večerom u restoranu-vodenici Srndalje, u kome su domaćini svojom ljubaznošću i kvalitetom usluge premašili sva naša očekivanja. Obilazak grada organizovali su vršnjaci iz Kruševca. Reka Rasina postala je omiljeno mesto za opuštanje i razmišljanje o proteklom danu, a po ovim vrućinama dobro nam dođu i bazeni u sportskom centru nadomak Doma. Tu je i izlet na planinu Jastrebac, a uveče čuveni Vericin pasulj u Planinarskom domu „Žarko Žarić“ – navode učesnici projekta.

Projekat se završava zajedničkom predstavom koja će biti rezultat rada svih učesnika od 17. avgusta, od kada traje ovaj kamp za mlade. Kažu da je to način da se zahvale Kruševcu za gostoprimstvo, jer je, kako navode, to je grad sa bogatom pozorišnom istorijom, poznat po glumačkim gromadama koje je iznedrio.

Premijera predstave je večeras (26. avgust) na letnjoj sceni u dvorištu Kulturno prosvetne zajednice u 20 sati.

Projekat CAPTAINS sprovodi šest partnerskih organizacija: Korifej Teatar iz Crne Gore, Centar za kulturu Trešnjevka i Dramski studio Dada koji deluje u okviru Centra za kulturu Čakovec iz Hrvatske, Bosansko narodno pozorište i Udruženje Akustikum iz Bosne i Hercegovine, te Udruženje Bazaart, koje je koordinator projekta, iz Srbije.

Projekat sufinansira Evropska komisija kroz Erazmus+, KA1 progrm mobilnosti mladih.

Projekat regionalnog povezivanja „Mladi za kormilom“ u Kruševcu

