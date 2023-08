Anketa: Šta Kruševljani očekuju od naše reprezentacije?

Pobedom nad Južnim Sudanom, košarkaši Srbije su se plasirali u narednu fazu Svetskog prvenstva sa maksimalnim učinkom. Pitali smo naše sugrađane šta oni misle koliko daleko mogu Orlovi da doguraju na ovogodišnjem Mundobasketu

Očekivanja naših navijača su različita, najviše zbog neigranja trenutno najboljeg igrača na svetu, Nikole Jokića, ali i izostanaka Vasilija Micića, Nikole Kalinića, Vladimira Lučića. Ipak, i pored skromnijeg igračkog kadra, kod Kruševljana preovladava mišljenje da Srbija može do polufinala.

Aleksandar R. (26) bi bio zadovoljan polufinalom i borbom za medalju, s obzirom na igrački kadar koji je otputovao na prvenstvo.

– Mogu da kažem da smo imali sreće na žrebu. Iako nismo u najjačem sastavu, bez većih problema smo prošli prvu grupu. U narednoj fazi imamo realne šanse da završimo kao prvi, čak i bez eventualne pobede protiv Italije, što bi nas odvelo na Litvance, umesto na Amerikance. Već u eventualnom polufinalu bi naleteli na Špance, Kanađane ili Slovence koji su kvalitetniji od nas u ovom trenutku – ističe on.

Neki od naših sagovornika su razočarani neigranjem Nikole Jokića i mnogobrojnim otkazima ostalih košarkaša, pa ovogodišnje Svetsko prvenstvo ne prate sa prevelikom euforijom.

– Očigledno da određeni igrači nisu u dobrim odnosima sa selektorom Pešićem. Mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto se Nikola Kalinić nije odazvao pozivu. Postoje problemi van parketa i to me iskreno pogađa, jer da smo u punom sastavu svakako bi bili glavni favoriti za medalju. Ovako, plasman u polufinale ne izgleda kao loš rezultat – zaključio je Lazar N. (19).

Sa druge strane, postoji i mišljenje da bez obzira kakav je igrački kadar u pitanju, reprezentacija Srbije uvek mora da se bori za medalju i napada najviši plasman.

– Koga nema, bez njega se može. Bože moj, setite se samo Svetskog prvenstva 2014. godine kada smo u sličnom raspoloženju ispratili tadašnju reprezentaciju i Sašu Đorđevića, a oni su se vratili sa srebrnom medaljom. Još uvek se sećam silovitog Kalinićevog zakucavanja preko Burusisa protiv Grčke koji je celo prvenstvo odigrao sjajno što mnogi nisu očekivali. Tako i sada, verujem da možemo da iznenadimo i nekako dođemo do finala – optimističan je Goran S. (57)

Miloš M. (36) smatra da je veliki problem srpske košarke nedostatak kvalitetnih trenera koji će znati da izvuku maksimum iz igrača. Tvrdi da Svetislav Pešić to više nije, pa ne očekuje previše od Orlova.

– Mislim da je Pešić odavno zreo za penziju, što se najbolje videlo na poslednjem Evropskom prvenstvu kada smo ispali u osmini finala od Italije. Problem je što ljudi iz Košarkaškog saveza ne rade dobro svoj posao, pa nemaju dobar odnos prema kvalitetnim srpskim trenerima kojih nemamo puno. Najbolji je primer Darko Rajaković koji je ove godine postao glavni trener Toronta, a u NBA nije otišao iz Srbije, već iz jednog španskog četvoroligaša. Svakako pratim i navijam za naše momke, ali iskreno ne očekujem previše – zaključuje on.

Foto: pixabay.com