Povećana kontrola nesavesnih vlasnika pasa

Vlasnici pasa koji u gradskim parkovima i užem gradskom jezgru svoje ljubimce šetaju nepropisno, bez povodnika i maske, od ovog proleća svakodnevno su na “udaru” komunalne milicije. Zbog nenošenje metlice i kese za izmet, pripadnici ove Službe još uvek samo upozoravaju građane, uz najavu da će zbog nepoštovanja i ovog dela gradske Odluke o držanju kućnih ljubimaca, uskoro otpočeti sa kažnjavanjem

Kako navode u komunalnoj miliciji, zbog nepropisne šetnje kućnih ljubimaca na javnim površinama, na kažnajvanje se prešlo tek nakon dužeg perioda apelovanja na građane.

– Do nedavno smo samo upozoravali građane , što jeste dovelo do određenih pozitivnih pomaka, u smislu da sada mnogo više ima onih koji svoje ljubimce šetaju propisno, sa povodnikom, ali i maskom, ukoliko je reč o psu koji može predstavljati opasnost po okolinu – kaže MIloš Jovanović, načelnik ovdašnje Komunalne milicije, dodajući da ovo pravilo ne važi za štenad do tri meseca starosti koja se na javnim povšinama mogu šetati bez povodca i maske.

Jovanović ističe da gradskom Odlukom o držanju kućnih ljubimaca nije precizirano koji su to psi koji se moraju šetati sa zaštitnom maskom.

– Odlukom je definisano da psi moraju imati i povodac i masku, ali ne kažnjavamo ukoliko, na primer , neko šeta pudlicu bez maske. Kaznu plaćaju oni koji bez maske šetaju pse koji mogu predstavljati opasnost po okolinu, poput rasa bul terijer, staford terijer, američki staford terijer, mini bul terijer ili mešanci tih rasa– objašnjava on.

Zbog nepoštovanja Odluke u poslednja tri meseca izrečeno je 17 kaznenih mera, osam za šetnju psa bez povodca i devet za neadekvatno čuvanje pasa.

– Za ove prekršaje vlasnici pasa platili su novčanu kaznu u iznosu od 10.000 dinara, a u konkretnom slučaju reč je o šarplanincima, rotvajlerima i mešancima. Podnete su i tri krivične prijave, zbog težih povreda koje su izazvala dva staforda i jedan pitbul- kaže Jovanović, naglašavajući da će u narednom periodu dodatno biti pojačana kontrola nesavesnih vlasnika pasa, posebno na Bagdali gde vreme provodi dosta dece, kao i u Pionirskom parku gde, iako postoji ograđen prostor za pse, i van tog prostora puštaju bez povodca.

Govoreći o delu gradske Odluke koji se odnosi na obavezu nošenja metlice i kese za izmet, Jovanović kaže da kod vlasnika pasa ova navika još uvek nije zaživela.

– Vlasnici pasa nemaju naviku da, kad krenu u šetnju sa svojim kućnim ljubimcem, ponesu i kesu za izmet. Za sada ih uglavnom upozoravamo, ali ćemo kao i za šetnju bez povodnika i maske, uskoro preći na kažnjavanje– istiće načelnik ovdašnje Komunalne milicije.

Osim što su gradskom odlukom jasno definisana pravila kada je u pitanju šetnja kućnih ljubimaca na javnim površinama, vlasnik je u obavezi da svoje pse i mačke, u kući ili stanu, drži pod uslovima i na način da ne uzmenirava treća lica, a što se konkretno odnosi na lavež ili zavijanje životinja.

Definisan je i broj pasa i mačaka koje se mogu držati u stambenom prostoru, gde na gradskom području domaćinstvo može držati po jednog psa i mačku, dok se mladunci, ukoliko ih ima, mogu zadržati najviše do tri meseca starosti, nakon čega se te životinje moraju dislocirati.

Na gradskom području, zabranjeno je i držanje kućnih ljubimaca na balkonima, terasama, u zajedničkim dvorištima i prostorijama, kao i uvođenje u javne prostorije, sredstva javnog prevoza, javna kupališta. Takođe, zabranjeno je i organizovanje borbi životinja, kao i napuštanje pasa, te ostavljanje leševa uginulih životinja.

– Ukoliko se desi da vlasnik izgubi psa ili mačku, u obavezi je da to prijavi veterinarskoj službi. Prijava mora da sadrži vreme i mesto nestanka, fizički opis i ime nestale životinje i potvrdu o izvršenom obeležavanju i vakcinisanju – kaže Jovanović, naglašavajući da je obaveza veterinarske službe da prijavi ukoliko životinja ozeldi neko lice.

Psi koje vlasnici čuvaju u svojim dvorištima ne moraju biti vezani, s tim da ograda mora biti obezbeđena tako da pas ne može da izađe iz dvorišta. S druge, strane, u dvorištima porodičnih stambenih zgrada, pod uslovom da postoji saglasnost svih korisnika zajedničkog dvorišta, pas se mora držati u posebno ograđenom prostoru ili vezan, na lancu koji nije kraći od tri metra.

Na kraju, Odluka o držanju životinja i kućnih ljubimaca, podrazumeva i brigu o njima. Naime, vlasnik je dužan da svom kućnom ljubimcu obezbedi adekvatan smeštaj, neophodnu negu, pravilnu ishranu, odgovarajuće higijensko sanitarne uslove, kao i zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja. Na javne površine psi i mačke mogu se izvoditi samo ukoliko su trajno obeleženi (čipovani) i vakcinisani.

