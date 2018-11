Ponovo se pojavile stenice!

Da su krevetne stenice prisutne u našem kraju, potvrdilo nam je više sugrađana kojima su se u poslednjih nekoliko meseci ovi paraziti “uselili” u domove. Stručnjaci kažu da su se kućne stenice na teritoriji Rasinkog okruga ponovo pojavile pre četiri godine, nakon što ih gotovo pola veka nije bilo na ovom području. Savet je da se istrebljivanje stenica prepusti profesionalcima, jer nepravilna ili upotreba sredstava koja nisu predviđena za kućnu upotrebu, može ozbiljno da ugrozi zdravlje ljudi

U tačno značenje stare izreke “dosadan kao stenica” u poslednjih nekoliko meseci uverilo se više Kruševljana kojima su se ove bubice pojavile u stanovima i kućama. Paraziti koji se hrane ljudskom krvlju i domaćina uglavnom napadaju noću dok spava, napravili su im ozbiljne probleme. Kažu da je veoma teško izboriti se sa pridošlicama, te da su pored toga što su morali da se obrate službama koje se bave njihovim suzbijanjem, bili prinuđeni da iz kuće izbace stare i zamene novim sve krevete i dušeke.

U službama koje uslužno vrše dezinsekciju objašnjavaju da pojava krevetnih stenica u stanovima i kućama nema veze sa higijenom u istim, da stenice mogu biti prisutne i u najluksuznijim hotelima, te da ih ljudi u svoj životni prostor uglavnom donesu sa putovanja, u koferima i torbama.

S obzirom na to da krevetne stenice žive i do godinu dana i da ženka dnevno položi i do pet jaja, na više različitih mesta, građanima kojima su se stenice uselile udomove, savetuje se da ovaj problem ozbiljno shvate i da se, ukoliko primete da imaju stenice, što pre obrate nadležnim službama.

Pored ujeda koji može biti znak da su se stenice uselile u životni prostor, savet je i da se pogleda posteljina. Ukoliko se na njoj primete crvene tačke, a ispod dušeka i crne tačke koje su zapravo njihov izmet, onda je sigurno da su se u stan ili kuću uselile stenice.

U kruševačkim firmama za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kažu da se za suzbijanje stenica koriste malo agresivnija sredstva u odnosu na ona koja se koriste za uništavanje ostalih buba, ali da to građane ne bi trebalo da brine jer je reč o sredstvima koja ne mogu da utiču na zdravlje ljudi. Razlika je u tome što sredstva za uništavanje stenica imaju miris, pa nakon tretiranja ukućani ne smeju nekoliko narednih sati da budu u kući. Praksa je pokazala, kako kažu u tim firmama, da obično nije dovoljno jedno tretiranje, ali da se nakon drugog problem uspešno rešava.

U Zavodu za javno zdravlje navode da je moguće uništiti krevetne stenice sredstvima koja su bezbedna za zdravlje ljudi i nisu agresivna, ali da je potrebno najmanje dva tretmana, sa detaljnim prskanjem koje podrazumeva tretiranje svih delova kreveta, kauča, fotelja, do najsitnijih nabora tkanina ili mebla gde stenice mogu da se zavuku. Često je potrebno da se prskaju i pukotine, od podova, preko zidova, do nameštaja.

Ističu da je zabluda je da su agresivnija sredstva bolja, jer ni najagresivnija sredstva ne mogu da dopru do svih mesta gde su stenice skrivene . Zato efekat tretmana , kako kažu , najviše zavisi od iskustva, strpljenja i preciznosti izvođača. Dodaju i to da je pored kompletnog tretmana, nekad najsigurnije rešenje da se stari dušeci bace i zamene novim.

– Suština je da istrebljivanje krevetnih stenica nije tako lako, pa imamo primere da ljudi u očaju naručuju iz drugih gradova sredstva koja se koriste na otvorenom i nikako ne bi smela da se koriste u kućnim uslovima. Naručuju se sredstva bez ikakve deklaracije, što može biti ozbiljno opasno po zdravlje pa čak i po život, pa je zato i preporuka da se istrebljivanje stenica prepusti profesionalcima – upozorava epidemilog Predrag Pavlović, naglašavajući i to da i sredstva koja nemaju nikakav miris mogu biti veoma opasna, da to da li ona mirišu manje ili više nije uvek pokazatelj njihove toksičnosti, te da ljude ne bi trebalo da zavara da je sredstvo koje nema miris uvek bezbedno po zdravlje ljudi.

Inače, krevetne stenice se preko dana skrivaju u krevetima, dušecima i drvenom nameštaju, a najaktivnije su noću kada izlaze iz svojih staništa i sisaju krv domaćina. Na mestu uboda, uglavnom na rukama, vratu, licu i na stopalima, dolazi do lokalne reakcije u vidu crvenila praćenog svrabom, a pored nervoze izazvane neprijatnim svrabom, ujed kućne stenice može dovesti i do alergijske reakcije. U ređim slučajevima, kako kažu epidemilozi, stenice moge preneti i neke zarazne bolesti.

Kućnih stenica na našem području nije bilo decenijama unazad, da bi se pre četiri godine ponovo pojavile, s tim da se ne može precizno reći u kojoj meri su zastupljene. Imajući u vidu da se službama koje se bave njihovim suzbijanjem javlja u proseku petoro ljudi godišnje, a da je takvih službi više u gradu, pretpostavlja se da se tokom godine sa ovim problemom suoči više desetina domaćinstava.

