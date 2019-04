Polovina srpskih firmi nevidljiva na internetu

Prema istraživanjima koja je Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ sprovela krajem prošle godine, gotovo polovina srpskih mikro, malih i srednjih preduzeća, sa brojem zaposlenih od 5 do 250 ljudi, uopštenije prisutno na internetu. To, kažu iz Fondacije ozbiljno šteti njihovom radu. Zato je Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Fondacijom za domaće privrednike organizovala seminar „Internet u funkciji unapređenja poslovanja“

– Internet već odavno nije budućnost već naša sadašnjost i ko ne shvati koliko on može da bude koristan ozbiljno ugrožava svoje poslovanje – upozorava Predrag Milićević, rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija u Registru nacionalnog domena Srbije. Seminar, navodi on, ima za cilj da se kod ljudi stvori svest o tome čemu služi internet, kako može da se iskoristi, kako da izbegnu greške, a urade dobre stvari.

Kako pravilno da budete prisutni na internetu, da li vam je potreban sajt ili sve možete da završite putem društvenih mreža, gde tu ljudi najčešće greše i zašto su te greške opasne, deo je tema o kojima bi polaznici seminara trebalo da steknu nova znanja. Takođe, važan deo seminara tiče se i bezbednosti, jer, kako kaže Milićević, „ako neko treba da vam ostavi neki novac na tom internetu, mora da bude siguran da ste to zaista vi, da će zaista dobiti adekvatnu uslugu ili adekvatan proizvod“.

– Vi kao vlasnik tog domena morate da učinite sve da vaš sajt bude bezbedan da ga neko ne hakuje i preusmeri na neki drugi sajt i ugrozi vaše klijente. Dakle, brinući o svojoj bezbednosti brinete i o bezbednosti svojih klijenata i na taj način sebi gradite kredibilitet kao ozbiljna firma na internetu – objašnjava Milićević koji je i jedan od predavača na seminaru.

Napominje da su važna i znanja o optimizaciji za pretraživače, bilo tako da vas pretraživači nađu sami, bilo da koristite neki od načina promocije. Na pitanje u čemu privrednici najčešće greše kada je o predstavljanju na internetu reč, Milićević kaže da je najčešća greška bazirati svoje poslovanje na društvenoj mreži.

– Sve što se dešava na društvenoj mreži dešava se na nekoj tuđoj platformi. Svaka ta platforma je na nekom domenu i taj neko ko je vlasnik tog domena i tog servisa i te mreže postavlja svoja pravila i može ih menjati u bilo kom trenutku. Da li će te promene odgovarati vama, njih ne zanima. Ako vi imate svoju lokaciju na svom domenu na internetu, sva pravila postavljajte vi i niko ne može da vam uskrati prisustvo, kao što to može na svakoj drugoj platformi – navodi Milićević.

Dodaje i da seminar uči polaznike kako da odaberu stručnjake koji će ih najbolje predstaviti na internetu.

– Postoji jako mnogo ljudi koji tvrde da su dobri na internetu, da su stručnjaci u mnogo čemu, a daleko su od toga. I ono što je najveća opasnost je kada angažujete nekog ko tvrdi da je stručnnjak a nije, onda vam on uzme neke pare a ne završi vam posao i onda dođete do vrlo pogrešnog zaključka da internet ne valja i da treba da se držite tradicionalnih poslovnih koncepata. Time gubite veliku šansu i puštate konkurenciju da vas pretekne jer internet već odavno nije budućnost već naša sadašnjost – zaključuje Milićević.

Predavači Registra nacionalnog domena Srbije su na poziv Regionalne privredne komore i u septembru bili u Kruševcu i držali predavanje za ovdašnje privrednike, a prema rečima Milićevića doći će uvek kada neko izrazi želju da dobije nova znanja.

