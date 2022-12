Policija apeluje na građane: Ne koristite pirotehniku!

Policijska uprava u Kruševcu apeluje na građane da tokom predstojećih praznika ne koriste pirotehnička sredstva, jer na taj način mogu povrediti sebe, ali i osobe u svojoj okolini.

–Podsećamo roditelje da igra sa pirotehnikom može biti izuzetno opasna, može doći do teških povreda, opekotina, razderotina, povreda lica, šaka, a u težim slučajevima i do invaliditeta, ali i do požara i eksplozija – navodi policija u apelu.

Zakonom je, podsećaju, izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba.

Zabranjena je i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima.

Takođe, iz policije podsećaju da vatromet mogu koristiti samo za to ovlašćena pravna lica na odobrenoj lokaciji, uz rešenje koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Policija, napominju, aktivno preduzima mere i aktivnosti u skladu sa Zakonom kako bi sprečila neovlašćenu prodaju i upotrebu pirotehničkih sredstava. Oni koje zatekne u neovlašćenoj prodaji biće sankcionisani, a pirotehnika će im biti oduzeta.

J.B.