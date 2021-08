Počinje ANIMEFEST u “Gnezdu” (VIDEO)

Prvi ANIMEFEST održava se od 9. do 13. avgusta u prostorijama AKC “Gnezdo”. Festival je nastao na inicijativu kruševačkih srednjoškolaca koji su osmislili i program festivala. O tome za KruševacGrad govori Katarina Dragonjić jedna od organizatorki festivala

VIDEO – https://drive.google.com/file/d/1iCXWrEXBLWC2hcJ8sGxdq-SZfjaNNwLD/view

– Za svet anime i mangi sam saznala od prijatelja. Prvobitno nisam želela da budem „uvučena“ u to, jer sam mislila da će mi stvoriti abnormalnu opsesiju, što je slučaj kod jednog dela populacije koja prati to. Vremenom, shvatila sam da je to zapravo samo novi vid umetnosti, koji je uglavnom neshvaćen na našim prostorima – kaže za naš portal Katarina Dragonjić.

Iako mnogi anime, zbog animirane forme, ne shvataju ozbiljno misleći da je namenjen samo deci u poslednje vreme anime postaje sve popularniji i među starijima.

– Anime je dostupan i namenjen svima, odrasli nekada to poriču, međutim, same radnje tih serijala i filmova mogu imati veoma „tešku“ priču – dodaje Katarina.

Prema rečima naše sagovornice, anime je u Kruševcu veoma rasprostranjen dok je zainteresovanost mladih za ovu vrstu umetnosti ogromna.

– Svako treće dete uzrasta od 12 do 20 godina prati anime, naravno to je neko moje viđenje. Smatram da ovim festivalom možemo proširiti anime prvenstveno među mladima sa predrasudama o njemu, a potom i ohrabriti one koji su u tom „svetu“. Očekujem da se ovakav vid kulture proširi kod nas i verujem da će ljudi zauzeti drugačiji ugao gledanja kao i da će lakše prihvatati tuđe kulture – ističe Katarina.

Festival traje pet dana, a svakog festivalskog dana, od 18 do 19 sati, na terasi “Gnezda” biće organizovano slobodno crtanje karakterističnih japanskih crteža – mangi, dok će od 19 sati biti projektovane anime. Poslednjeg dana festivala biće organizovan i maskenbal sa temom japanske anime.

Program festivala:

Ponedeljak, 9. avgust – ROMANSA

– Hotarubi no mori e

– I want to eat your pancreas

Utorak, 10. avgust – AVANTURA

– Spirited away

– Howl’s moving castle

Sreda, 11. avgust – FANTAZIJA

– Colorful

– Wolf children

Četvrtak, 12. avgust – HOROR

– Kakurenbo

– Vampire hunter d bloodlust

Petak, 13. avgust – PSIHOLOŠKI

– Paprika

– Angel’s egg