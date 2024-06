Počeo prvi upisni rok na fakultetima

Prvi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu počeo je juče prijavljivanjem kandidata, a završava se poslednjim danom upisa primljenih, 12. jula

Upis je juče počeo i u Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu Univerziteta u Nišu, i traje do 25. juna. Brucoši mogu da se upišu na jedan od tri studijska programa: ratarstvo i povrtarstvo, stočarstvo i voćarstvo i vinogradarstvo. Zbirke za pripremu prijemnog ispita, rang liste i sva obaveštenja u vezi sa upisom, kandidati mogu pratiti na sajtu Poljoprivrednog fakulteta.

Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija, Odsek vaspitačkih studija Kruševac, raspisala je konkurs za upis u prvu godinu osnovnih i master akademskih studija, koji će trajati do 10. jula. Studenti mogu da upišu dva studijska programa: vaspitač dece predškolskog uzrasta ili vaspitač dece predškolskog uzrasta – učenje na daljinu. Prijavljivanje kandidata počinje danas i traje do 28. juna, od 9 do 12 časova. Prijemni ispit će biti održan 29. juna u 9 sati, a upis primljenih kandidata je 8, 9. i 10. juna.

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ upisuje 32. generaciju studenata. Svi studenti koji se upišu i uplate ceo iznos godišnje školarine do kraja jula, imaće popust od 10 odsto. Kandidatima su na raspolaganju tri studijska programa: ekonomija, menadžment i turizam i hotelijerstvo.

O.M.