Ministarstvo apeluje na poslodavce da prilagode rad usled visokih temperatura

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije uputilo je apel poslodavcima da prilagode način rada zaposlenih na otvorenom za vreme trajanja visokih spoljnih temperatura, iznad 36 stepeni Celzijusa, u periodu od 11 do 16 časova, ukoliko to dozvoljava proces rada.

Poslodavci iz oblasti građevinarstva, poljoprivrede i komunalne delatnosti pozvani su da organizuju rad tako da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje direktnom sunčevom zračenju, u skladu sa Preporukom koju je Vlada donela 2007. godine.

Ministarstvo je izradilo Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama kako bi pomoglo poslodavcima i zaposlenima da smanje rizik po zdravlje. Poslodavci su obavezni da sprovedu mere bezbednosti i zdravlja na radu, uzimajući u obzir rizike koje donose visoke temperature.

Kontrolu sprovođenja propisa vrši Inspektorat za rad, koji nadzire da li su rizici uzeti u obzir i da li su radna mesta na otvorenom uređena tako da zaposlenima bude obezbeđena zaštita od nepovoljnih vremenskih uslova i prva pomoć.

Za nepoštovanje mera, poslodavci se suočavaju sa novčanim kaznama koje se kreću od 1.500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica, dok se kazne za odgovorna lica kreću od 50.000 do 150.000 dinara. Preduzetnici mogu biti kažnjeni sa 400.000 do 500.000 dinara.

Zaposleni imaju pravo da anonimno prijave poslodavce koji ne sprovode potrebne mere bezbednosti i zdravlja na radu tokom visokih temperatura. Inspekcija rada će odmah reagovati na prijave i preduzeti odgovarajuće mere.

Kontakt podaci inspekcije rada dostupni su na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

N.G.