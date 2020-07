Počele prijave za astronomski kamp “Jastrebac 2020”

Astronomsko udruženje “Eureka”, koje poput prethodne tri i ove godine organizuje astronomski kamp, pozvalo je zainteresovane mlade da se prijave za učestvovanje na kampu. Oni tom mogu učiniti do 25. jula, a planirano je da kamp bude održan od od 10. do 13. avgusta u hotelu “Idila” na Jastrepcu

– Za kamp se mogu prijaviti osobe od 15 do 30 godina. Besplatna mesta na kampu su ograničena, odnosno za 30 učesnika su pokriveni svi troškova učešća na kampu, a prednost imaju ljubitelji astronomije iz Kruševca. Prijave za učešće slati na e-mail: [email protected] i u sadržaju mejla napisati ime i prezime učesnika, datum rođenja, mesto i šta očekuje od učešća na ovogodišnjem kampu Jastrebac 2020″ – navodi udruženje “Eureka” u obaveštenju o kampu.

Udruženje će, nakon završetka prijava, objaviti detaljan program kampa i kontaktirati polaznike, a u slučaju uvođenja rigiroznijih mera zbog korona virusa kamp se neće održati.

Besplatan boravak na kampu podrazumeva smeštaj u hotelu “Idila”, hranu i sve aktivnosti na kampu. Kampu se, navode u “Eureci”, može prisustvovati i o sopstvenom trošku koji podrazmevaju pokriće troškova hotelskih usluga.

– Ovo je odlična prilika za sve zaljubljenike u nauku da provedu četiri dana na planini učeći o astronomiji i posmatrajući noćno nebo! Ove godine smo pripremili brojne aktivnosti kao što su: svakodnevna naučno – popularna predavanja iz astronomije od profesionalnih astronoma i astronoma – amatera, noćna posmatranja kroz teleskope našeg Udruženja, astrokviz, projekcije igranih i dokumentarnih filmova, kao i mnoge druge aktivnosti – obaveštavaju iz “Eureke”.

Inače, astronomski kamp “Jastrebac 2020” finansira Grad Kruševac u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade. Projekat realizuje astronomsko udruženje “Eureka” u saradnji sa ovdašnjom Kancelarijom za mlade, Turističkom organizacijom i i Centrom za stručno usavršavanje.

