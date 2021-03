U poslednjoj utakmici 26. kola Super lige Srbije, Napredak u Užicu slavio protiv Zlatibora sa 2:1

Igralo se fajterski i bez kalkulacija, Napredak je dva puta vodio, na kraju i zabeležio toliko važan trijumf, šesti u ovoj sezoni.

Poveli su Kruševljani rano, u osmom minutu, kada je nakon prekršaja Zarije Lambulića nad Alenom Melunovićem sudija pokazao na belu tačku, a upravo Melunović bio egzekutor najstrože kazne. Inicijativu su potom preuzeli domaći, a rezultirala je u 45. minutu kada je Marko Momčilović sa nekih šest metara, iskoristivši loš blok Kruševljana, postigao izjednačujući gol.

Zlatibor je energično nastavio utakmicu, igrao ofanzivno i stvorio nekoliko prilika, ali je utakmicu odlučio Saša Marjanović u 87. minutu, kada je glavom snažno šutirao posle idealnog centaršuta Sprema sa leve strane. Napredak je tako došao do jako bitne pobede i sa 25 osvojenih bodova pomakao se za jedno mesto na tabeli, pa je sada šesnaesti.

Šef Napretkove struke Milan Đuričić nije krio zadovoljstvo ovakvim ishodom, mada je priznao da je rezultat realno mogao da bude i drugačiji:

– Moram da kažem da je ovo naša najslabija utakmica od kada smo počeli ovaj deo prvenstva. Na našu sreću, dobili smo je, mada je realno bilo da se završi nerešenim rezulatom. Počeli smo utakmicu vrlo kvalitetno i poveli smo, ali smo dozvolili da primimo gol u zadnjem minutu prvog poluvremena. Zlatibor je nošen tim golom na početku drugog poluvremena preuzeo inicijativu. Nismo se mi opredelili da branimo rezultat, ali nas je protivnik prosto na to naterao, jedino što smo insistirali da ostanemo strpljivi. Na kraju smo sačekali priliku, osvojili tri boda i vratili ono što smo, čini mi se, izgubili protiv Rada. Vraćamo se u neku normalu i to me raduje.

Kruševljani u narednom kolu dočekuju ekipu OFK Bačke. Dolazi im poslednjeplasirani tim na tabeli kome bodovi ne bi smeli da budu prepušteni.

S.M.

Pobeda Napretka u Užicu: Kad je teško – Saša Marjanović!

U poslednjoj utakmici 26. kola Super lige Srbije, Napredak u Užicu slavio protiv Zlatibora sa 2:1 Igralo se fajterski i bez kalkulacija, Napredak je dva puta vodio, na kraju i zabeležio toliko važan trijumf, šesti u ovoj sezoni. Poveli su Kruševljani rano, u osmom minutu, kada je nakon prekršaja Zarije Lambulića nad Alenom Melunovićem sudija pokazao na belu tačku, a upravo Melunović bio egzekutor najstrože kazne. Inicijativu su potom preuzeli domaći, a rezultirala je u 45. minutu kada je Marko Momčilović sa nekih šest metara, iskoristivši loš blok Kruševljana, postigao izjednačujući gol. Zlatibor je energično nastavio utakmicu, igrao ofanzivno i…