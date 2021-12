Pitali smo za vas: Zbog čega ponedeljkom ne možete na klizanje?

Zabavni park „Šarengrad“ privukao je veliku pažnju, pre svega najmlađih sugrađana, od kada je otvoren, a bogatu ponudu nedavno je upotpunilo klizalište. Međutim, čitaoci su nas obavestili da klizalište nije radilo u ponedeljak te pitali zbog čega je tako.

Radno vreme “Šarengrada” ujedno je radno vreme klizališta, a ponedeljak je jedini dan u nedelji kada taj zabavni park ne radi, saznajemo u Turističkoj organizaciji Kruševac.

– S obzirom na to da radimo šest dana, uključujući i vikend, kada su najveće gužve jer roditelji tada najviše dolaze sa decom, ponedeljak je dan kada park ne radi, osim dežurne, odnosno službe održavanja – rekao je za KruševacGrad Miloš Milanović, iz Turističke organizacije Kruševac.

To znači da klizalište može posetiti od utorka do četvrtka u terminu od 10 do 20 sati, dok je petkom, subotom i nedeljom radno vreme do 21 sat.

Cena ulaznice u Šarengrad je 150 dinara, što je istovremeno i karta za klizalište.

Foto sa Fejsbuk stranice Turističke organizacije.

S.M.