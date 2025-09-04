PIO fond: potvrde o školovanju neophodne za isplatu penzija

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) obavestio je učenike i studente koji primaju porodičnu penziju da je sa početkom nove školske godine neophodno da dostave potvrde o školovanju, kako bi se nastavila redovna isplata ovog prava

Učenici srednjih škola potvrde podnose tokom septembra, odmah nakon upisa, dok studenti to čine u oktobru, odnosno čim završe proces upisa na fakultete. U slučajevima kada upisi traju duže, na primer tokom novembra, potvrdu je potrebno predati čim se formalnosti okončaju. Dokumentacija se može predati lično u nadležnoj filijali Fonda ili poslati poštom.

Pravo na porodičnu penziju ostvaruju deca čiji je roditelj preminuo, a ona se isplaćuje do navršene 15. godine života. Nakon tog uzrasta, pravo se zadržava isključivo ukoliko se dete još uvek školuje, a najduže do 20. godine za učenike srednjih škola, odnosno do 26. godine za studente. Upravo iz tog razloga, potvrde o školovanju predstavljaju ključni dokument kojim se dokazuje ispunjenost uslova.

U potvrdi se moraju naći osnovni podaci o učeniku ili studentu, školskoj ili akademskoj godini, statusu redovnog školovanja, kao i matični broj roditelja na osnovu kojeg je pravo ostvareno.

Fond podseća sve korisnike da blagovremeno dostavljanje potvrda sprečava eventualni prekid u isplati penzije, a samim tim i nepotrebne administrativne procedure prilikom ponovnog aktiviranja prava.

J.S.