Danas na Limenka festu

Danas na programu Limenka Teatar festa su dve predstave – Bremenski muzikanti i Vilinjska gora

Od 11 časova, Babec teatar iz Bitole će izvesti predstavu „Bremenski muzikanti“. Komad prema bajci braće Grim, kroz prizmu Historije, hroničara ljudskog života zaglavljenog u svom svetu knjiga, prati čuvenu priču o bremenskim muzikantima – prognanim životinjama koje traže novi dom.

Kroz savremenu muziku, humor, ples i magične efekte, predstava donosi snažnu poruku o prijateljstvu, dok kritikuje okrutnost ljudi prema životinjama i prirodi, nasuprot težnji svih živih bića za slobodom, blagostanjem i boljim životom.

Korifej teatar iz Kolašina će od 19 časova izvesti predstavu „Vilinjska gora“, po tekstu Sandre Vujović. Zmaj je zavladao selom Vilinje i celom gorom. Predanje kaže da će se roditi Zduhač — onaj koji će ga svrgnuti. Zmaj naredi da se ubije svako novorođenče. Posle 18 godina, preživeli Stojan, ne znajući da je on Zduhač, dolazi u goru gde se zaljubljuje u Maru, ćerku seoskog starešine u Zmajevoj službi. Zajedno ustaju protiv zla i pokreću borbu za oslobođenje.

N.L.