Javni pozivi za stambeno zbrinjavanje izbeglih i interno raseljenih lica

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je četiri javna poziva namenjena rešavanju stambenih potreba izbeglih i interno raseljenih porodica dok su u raseljenju. Cilj je obezbeđivanje adekvatnog prostora za stanovanje i poboljšanje osnovnih životnih uslova kroz različite vidove podrške

Sredstva su opredeljena za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, dodelu građevinskog materijala i opreme za adaptaciju ili završetak stambenih objekata. Maksimalan iznos koji jedna jedinica lokalne samouprave može dobiti za kupovinu seoskih kuća, zajedno sa sopstvenim učešćem, iznosi 21 miliona dinara, dok je maksimalna podrška po domaćinstvu 2,1 milion dinara.

Kada je reč o pomoći u građevinskom materijalu, maksimalan iznos po jedinici lokalne samouprave iznosi osam miliona dinara, a po domaćinstvu 800.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 17. septembar, a zainteresovane lokalne samouprave prijave podnose Komesarijatu za izbeglice i migracije, na adresu Narodnih heroja 4, Novi Beograd.

Komesarijat poziva sve opštine i gradove da se uključe u program, kako bi se zajedničkim delovanjem omogućilo kvalitetnije stambeno zbrinjavanje i sigurniji život porodicama koje su i dalje u statusu raseljenih.

