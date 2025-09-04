Danas je Sveti mučenik Agatonik

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetom mučeniku Agatoniku, hrišćanskom svetitelju i mučeniku iz IV veka

Agatonik je živeo u Nikomidiji i propovedao jevanđelje u vreme kada su mnogi još uvek bili pagani. U periodu progona hrišćana pod carem Maksimijanom bio je uhapšen zajedno sa svojim učenicima i saborcima u very, Prinkipsom, Teoprepijem, Akindinom, Severijanom i Zenonom. Posle teških mučenja, svi su pogubljeni mačem u Silimvriji u Trakiji, pred samim carem. U Carigradu je kasnije podignut hram u njegovu čast.

Praznik Svetog Agatonika pada u vreme takozvane Međudnevice, između Male i Velike Gospojine. Još od davnina ovaj period u narodu prati običaj održavanja vašara i sabora, pa se takva okupljanja ponegde organizuju i danas.

Prema narodnom verovanju, današnji dan je posebno povoljan za trgovinu. Smatra se da sve što se pazari na dan Svetog Agatonika donosi napredak kući i porodici. Nekada su se baš na ovaj datum obavljale i najveće kupovine. Takođe, veruje se da je ovo vreme susreta i obnavljanja prijateljstava, kako bi zajednica ušla u zimu u miru i slozi.

J.S.