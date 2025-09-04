Oglas – Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

„PROF. DR RADOMIR BOJKOVIĆ“ KRUŠEVAC

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika sa 50% radnog vremena, za užu stručnu oblast Opšta ekonomija – 1 nastavnik, u zvanje predavača

MINIMALNI USLOVI: akademski naziv magistra nauka ili stručni naziv specijaliste akademskih studija iz stručne oblasti za koju se bira u zvanje na akreditovanom univerzitetu i akreditovanom studijskom programu i ostali uslovi propisani članom 74. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 – dr. zakon, 76/2023 i 19/2025), Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika i saradnika Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac br. 27/2 od 07.03.2022. godine, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na akademijama strukovnih studija i visokim školama strukovnih studija („Službeni glasnik RS” broj 130 od 29. decembra 2021. godine), kao i nepostojanje smetnji iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju.

Lica koja podnose prijavu na konkurs za izbor u zvanje moraju priložiti i sledeću dokumentaciju: 1. Biografiju – sa svim bitnim podacima: ličnim podacima, postignutim stepenima obrazovanja, podacima o naučnoistraživačkom, stručnom i profesionalnom doprinosu, podacima o doprinosu u nastavi, podacima o doprinosu stručnoj, akademskoj i široj zajednici, drugim podacima za koje kandidat smatra da su bitni; 2. Spisak objavljenih radova, publikacija (monografije, udžbenici, skripte, zbirke namenjene studentima, kao i široj stručnoj javnosti); 3. izvod iz knjige rođenih, odnosno izvod iz knjige venčanih (ako je kandidat stupanjem u brak promenio lične podatke); 4. uverenje o državljanstvu RS; 5. fotokopije diploma o završenom I, II ili III stepenu visokog obrazovanja ili VI, VII1, VII2 ili VIII nivou obrazovanja, ili rešenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu, sve u overenoj fotokopiji. Ako kandidatu, do trenutka podnošenja prijave nije izdata diploma, podnosi se uverenje o završetku studija u overenoj fotokopiji, osim za nostrifikaciju diplome; 6. dokaze o izborima u nastavno i naučno zvanje, ako je kandidat bio biran u nastavno i naučno zvanje; 7. dokaz da kandidat nije osuđivan; 8. druge dokaze za koje učesnik konkursa smatra da su bitni.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa prilozima dostaviti na adresu: Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“, Topličina 12, 37000 Kruševac. Informacije na telefon: 037/ 420-231.

Sve neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi će biti odbačene, odnosno neće biti razmatrane.