Danas bez vode Veliki Kupci, Vučak i Grevci

Budući da je nastao novi kvar na vodovodnoj mreži danas će bez vode, do 15 sati, biti ulice Vojvode Putnika, od Pećke do Prvomajske, Dušana Matića, Štubička i deo dr. Batuta u Kruševcu, Rasinska, od Lipovačke do Đorđa Ćurčije i Aerodromska u Mudrakovcu, Dževerski sokak u Velikim Kupcima, Vučak i Grevci.

J.S.