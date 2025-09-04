Danas bez vode Veliki Kupci, Vučak i Grevci

Postavljeno: 04.09.2025

Budući da je nastao novi kvar na vodovodnoj mreži danas će bez vode, do 15 sati, biti ulice Vojvode Putnika, od Pećke do Prvomajske, Dušana Matića, Štubička i deo dr. Batuta u Kruševcu, Rasinska, od Lipovačke do Đorđa Ćurčije i Aerodromska u Mudrakovcu, Dževerski sokak u Velikim Kupcima, Vučak i Grevci.

J.S.

 

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
4. septembar 2025., 11:20
 

Prognoza -
24°C
Apparent: 26°C
Pritisak: 1016 mb
Vlažnost: 73%
Vetar: 1.3 m/s NW
UV-Index: 4.5
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top