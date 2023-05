Pesničko okupljanje u Kulturnom centru

Danas je u Kulturnom centru Kruševac, održano tradicionalno pesničko okupljanje „Pod Desankinim šeširom“ povodom dana rođenja pesnikinje Desanke Maksimović. Pesnici Književne omladine predstavili su se izražajnim recitovanjem, a u programu je učestvovao i pesnik Vojislav Karanović, dobitnik književne nagrade „Desanka Maksimović“ za 2019. godinu

-Izuzetno mi je drago da se nalazim u Kruševcu, za koji me vežu lepe uspomene. Ova nagrada je za mene velika čast, jako me je obradovala, ali sam i pre nje izuzetno poštovao Desanku Maksimović i njen rad. Njena poezija je među nama, to možemo povezati sa pesmom “Krvava bajka”, u kojoj se govori o stradaloj deci, i događajem koji nas je nedavno zadesio u Beogradu. Srećan sam što imam priliku da se nađem u društvu sa duhom njene poezije, jer trenutno nema pesnikinje kakva je bila Desanka – izneo je Vojislav Karanović.

Okupljanju je prisustvovao i pesnik Dragoslav Đorđević, koji je naglasio da je ova nagrada zasluženo pripala Vojislavu Karanoviću, koji je jedan od vodećih srpskih pesnika u poslednjih 20 godina, kao i da svako njegovo delo treba pročitati više puta kako bi se shvatila suština na pravi način.

Inače, ovo pesničko okupljanje postoji od 2000. godine, a i ovaj put u njemu su učestvovali i Književna omladina i gosti svih uzrasta.

J. Stefanović