Otvoren Job Info Centar

U renoviranom prostoru Edukativnog centra iz Kruševca, lokalnog partnera projekta „Znanjem do posla“, zvanično su otvorene nove prostorije Job Info centra (JIC) Kruševac. Na otvaranju novih prostorija predstavljen je cilj programa za podizanje zapošljivosti mladih, koji već osmu godinu podržavaju Vlade Švajcarske i Srbije, kao i usluge koje zainteresovani korisnici ovde mogu dobiti. Organizovan je i mini sajam gde su prisutni mogli da se upoznaju sa svim aktivnostima JIC Kruševac usmerenim ka mladima i poslodavcima u Kruševcu i okolini.

–Suština ovog programa je da našoj deci i mladima pruži stručnu podršku na njihovom putu u izboru karijere, u izboru obrazovanja i da im olakša snalaženje na tržištu rada i dolazak do posla – istakla je na samom početku direktorka Edukativnog centra Kruševac Violeta Stevović

Direktor programa „Znanjem do posla“ Oliver Štrajt zvanično je otvorio Job Info Centar i istakao da je ponosan na do sada postignut rezultat.

-Ovo je sjajna prilika da se mladi u ovom prostoru informišu o svim stvarima vezanim za tržište rada, karijernim mogućnostima, i o onome što im je potrebno na putu do prvog zaposlenja. Rezultati do sada za 7 godina sprovođenja ovog programa su fascinantni, od 1600 mladih koji su prošli program „Znanjem do posla“, 72% se zaposlilo odmah nakon obuke. 23000 mladih je dobilo neku od usluga, karijerno vođenje, savetovanje i sada u novom renoviranom prostoru Job Info Centra u Kruševcu mladi će nastaviti da dobijaju one usluge koje su im potrebne kako bi nastavili školovanje i došli do željenog zaposlenja – rekao je Oliver Štrajt.

Događaju su prisustvovali i predstavnici Privredne komore Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje kao i učenici mnogobrojnih Kruševačkih srednjih škola koji su rekli da je ovo zaista nešto što će im biti korisno i sa osmehom na licu ispratili svečano otvaranje ovog centra.

M.Milošević