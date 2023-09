Pavle Damjanović -Naš bronzani informatičar

Pavle Damjanović učenik osmog razreda OŠ „Nada Popović“ u Kruševcu je pravi primer budućim generacijama. Iako ima svega 14 godina, Pavle je do sada postigao neverovatne uspehe iz oblasti matematike, fizike i informatike. Mladi Pavle nedavno je u dresu Republike Srbije zabeležio neverovatan uspeh osvojivši bronzanu medalju na Evropskoj juniorskoj informatičkoj Olimpijadi u Gruziji.

Odličan je učenik u školi, svi predmeti su mu podjednako dragi, ali kako navodi, posebno interesovanje mu je usmereno prema matematici, fizici i programiranju.

– U najranijem detinjstvu posebna interesovanja sam imao prema matematici. Posebno me je privlačilo rešavanje raznih logičkih problema i zadataka. U trećem razredu počinjem da učestvujem na takmičenjima iz matematike. Kao učenik petog razreda otkrivam novo interesovanje – informatiku. Krećem da se bavim programiranjem u C++-u. Učestvujem na takmičenju iz informatike i računarstva (programiranja) i osvajam prvu nagradu na okružnom takmičenju, a nakon toga i prvu nagradu sa maksimalnim brojem poena na Republičkom takmičenju. Informatika je nešto u čemu se trenutno pronalazim i to je nešto čime želim da se bavim – kaže Pavle

Kasnije kao đak petog razreda Pavle se plasirao na Srpsku informatičku olimpijadu i osvojio treću nagradu u konkurenciji učenika do 15 i po godina, među kojima su i učenici Matematičke gimnazije i srednjoškolci. Takođe, stižu i takmičenja iz oblasti fizike. Nakon toga iz sve tri oblasti osvaja prva mesta na republičkim takmičenjima. Pobeda na Srpskoj informatičkoj olimpijadi u sedmom razredu donosi mu plasman na takmičenje Evropskog nivoa. Novi izazov za Pavla, ali ipak uspešno završen, on donosi bronzu u Srbiju.

Konkurencija na Olimpijadi je bila velika, ali ovaj samouvereni mladić je kako ističe očekivao neko od odličja.

– Učestvovali su najbolji programeri uzrasta do 15 i po godina iz 25 evropskih zemalja. Ekipu čine po četiri takmičara, tako da je ukupan broj učesnika bio 96. Veoma zahtevno takmičenje. Sastoji se iz dva takmičarska dana. Svakog dana se rade po tri zadatka u roku od četiri sata. Zadaci su veoma teški. Treba osmisliti ideju za rešenje zadatka, a zatim iskucati kod. Uložio sam dosta truda i rada tako da jesam očekivao neku od medalja – priznaje ovaj daroviti kruševački đak.

Obzirom da je u pitanju takmičenje evropskih standarda, pripremanje je dosta složenije. Potrebno je uložiti veliki napor i trud. Međutim, kada nešto volite ništa vam nije teško:

– Pripreme za takmičenja su svakodnevna. Inteziviraju se pred samo takmičenje gde se po više sati vežba i radi što veći broj zadataka. Kako bi se postigao uspeh, potrebna su velika odricanja, ali ništa mi nije naporno, jer to mene ispunjava i čini me srećnim. Na kraju to pokazuju i moji rezultati.

Mnogobrojni sjajni rezultati doneli su mu osvajanje Vidovdanske nagrade čak tri puta.

– Posebno se ponosim što sam kao đak šestog razreda osvojio tri prve nagrade na Republičkim takmičenjima – matematika, fizika, informatika. Na osnovu ovih svojih postignuća tri godine za redom sam dobitnik Vidovdanske nagrade grada Kruševca. Na Vidovdan 2022. uručena mi je Pohvala grada Kruševca za izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Drago mi je što su moja škola i grad prepoznali moj entuzijazam i što cene moj uloženi trud i rad.

Ono što mladog Kruševljanina dodatno motiviše jeste i svakodnevna podrška koju dobija od svojih roditelja, prijatelja, nastavnika:

– Imam ogromnu podršku porodice , drugova i drugarica, nastavnika u školi. Posebnu zahvalnost odajem nastavnicima koji učestvuju u mojim pripremama za takmičenja kao i nastavnicima koji imaju puno razumevanja za moja odsustvovanja sa nastave zbog takmičenja. Bez njih ne bi bio moguć ni uspeh.

Ciljevi za budućnost su mu jasni – pobeda, Matematička gimnazija i usavršavanje znanja iz oblasti programiranja i matematike:

– Plan mi je da sledeće godine na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi osvojim zlatnu medalju. Posle završene osnovne škole planiram da upišem Matematičku gimnaziju u Beogradu. Očekujem da ću u Matematičkoj gimnaziji imati najviše mogućnosti da se usavršavam prvenstveno u programiranju i matematici. Nakon gimnazije bih se sve više fokusirao na IT. Tu ima mnogo grana koje me sa sadašnje tačke zanimaju, kao što su: gejming industrija, robotika, veštačka inteligencija itd.

Pored mnogobrojnih obaveza koje ima, Pavle retko ima prilike da ima slobodno vreme, međutim kako navodi, kad god ga nađe, koristi ga maksimalno, voli da se druži sa svojim prijateljima, igra šah, pliva, slaže Rubrikove kocke.

M. Milošević

Ž. Milenković