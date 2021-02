Partizan rutinski dobio Napredak (3:0)

Utakmicama 20. kola nastavljeno je srpsko superligaško prvenstvo. U Beogradu je Partizan očekivano pobedio ekipu Napretka (3:0), koju je prvi put sa klupe predvodio novi šef stručnog štaba Milan Đuričić

Nije domaći tim želeo ništa da prepušta slučaju, pa je nakon nekoliko početnih prilika iz prekida, do gola došao u 14. minutu. Bila je to lepa akcija crno belih i mat u tri poteza. Zdjelar je dodao do Holendera, koji petom prosleđuje do Jovića, koji je opalio sa oko 17 metara i preciznim udarcem pogodio levi ugao gola Ostojića.

Nakon primljenog gola igrači Napretka su uspostavili terensku ravnotežu. Nešto ozbiljnije su krenuli ka golu Stojkovića. Stvorili su nekoliko poluprilika, ali bez realizacije. To je crno -belima otvorilo šansu da iz polu kontri lakše organizuju napade kroz nepostavljenu odbranu gostiju. Rezulat je stigao u 40. minutu. Partizan je presekao začetak napada gostiju, lopta stiže do Asana na desnoj strani, on je uposlio Holendera u šesnaestercu, koji preciznim udarcem uspeva da savlada golmana Napretka.

Početak drugog dela protekao je u borbi na sredini terena, gosti su pokušavali, Stanojević je menjao, a Partizan nije dozvoljavao da ih bilo šta iznenadi. I onda, novi gol. U 71. minutu je Suma posle prodora uposlio Markovića koji je promenio pravac i sa oko 11 metara matirao golmana Napretka, čime su sve dileme oko pitanja pobednika, ako ih je uopšte i bilo, rešene. Do kraja meča nije bilo više uzbuđenja, te su i jedni i drugi rutinski odradili posao.

Napredak je ostao na četiri pobede u Prvenstvu i ukupno 18 bodova. U narednom kolu, za nedelju dana, dočekuje u Kruševcu ekipu Javor Matisa, koja je u prvom delu prvenstva u Ivanjici slavila sa 3:0.

Linglong Superliga 20. kolo

Petak:

Vojvodina – TSC 0:1

Subota:

Inđija – Čukarički 0:1

Zlatibor – Spartak 1:1

Radnik – Voždovac 1:1

Metalac – Radnički Niš 1:1

Partizan – Napredak 3:0

Nedelja:

Novi Pazar – Crvena zvezda (13.00)

Javor – Mladost (15.00)

Rad – Proleter (15.00)

Bačka – Mačva (15.00).

Tabela:

Crvena zvezda 53 boda, Partizan 44, Vojvodina 42, Čukarički 38, Spartak 33, Proleter 32, Radnički Niš 30, TSC 30, Radnik 27, Voždovac 27, Mladost 26, Metalac 25, Javor 21, Novi Pazar 21, Napredak 18, Inđija 18, Rad 16, Zlatibor 15, Mačva 14.

