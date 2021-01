“Ovo je stvarno za suze” među 50 najboljih domaćih pesama

Pesma „Ovo je stvarno za suze“ sa albuma „Akustična strana sveta“, https://www.youtube.com/watch?v=WeV8slVKPwI koji autorski potpisuje Kruševljanin Milan Kropf našla se među 50 najboljih domaćih pesama, po izboru Highwaystar magazina.

Autor kaže da je to satisfakcija za uloženi trud, ali i podsticaj za dalji rad.

– Laka, letnja, inicirana je u mestu kraj Kotora koje se zove Muo, kod moje kuma Beće i i kuće do koje je vodilo hiljadu stepenika. Jednog jutra, more ju je izbacilo na obalu i nazvalo „Ovo je stvarno za suze“. Drago mi je da se jedna moja pesma našla na ovoj listi, to je podsticaj za dalji rad, satisfakcija za trud i energiju koji su uloženi u kreaciju ovog mog muzičkog izleta – kaže za naš portal Milan Kropf koji je pevač, gitarista, autor svih tekstova, muzike i aranžman na pomenutom albumu.

“Akustična strana sveta” obuhvata deset numera koje su nastajale u različitim periodima njegovog života i za njega su čuvar uspomena na mladalačke dane. Album je objavila kuća “Take It Or Leave It Records”. Sniman je u “Košnica” studiju u Kruševcu. Bubanj je odsvirao Goran Vukčević Vukče, bas gitaru Nenad Savić Neša. Pripremio za štampu uradio je Saša Ognjanović, prednju stranu omota naslikao Dejan Matic Dex.

Inače, muzički magazin Highwaystar , koji se bavi rok i metal muzikom i srodnim (pod)žanrovima, top listu je pravio od 500 pesama sa prostora bivše Jugoslavije.

– Godina je bila teška, pa je tako i izbor bio težak. Nakon više od 500 preslušanih pesama, izbor je pao na samo 50 njih. Iako je još najmanje toliko moglo da se nađe na istom mestu, potrudili smo se da budemo što objektivniji. Na listi su neki poznati, a neki i manje poznati bendovi. Nadamo se da će sledeća godina biti bolja, i da ćemo ove, i mnoge druge bendove imati priliku da slušamo – navedeno je na sajtu Highwaystar magazina prilikom objavljivanja top liste.

Na prvom mestu top liste nalazi se “Senshi” i pesma “Chaos In My Soul” (Feat. Big Chocolate), na adrugom je “Zoster” i “Kuda idu svi ti ljudi”, a na trećem “Alogia” sa pesmom “Eternal Fight”. Među najboljih 50 našla se i pesma “Venecijaneri” kruševačke grupe “Keni nije mrtav”.

J.B.

