U Velikoj sali Narodnog muzeja Kruševac svečano je otvorena izložba ,,Ispit zrelosti” koja prikazuje istoriju maturanata vojvođanskih gimnazija od polovine 19. veka do 60-ih godina 20. veka. Kruševljanima će biti na raspolaganju do 11. decembra

Muzej Vojvodine baštini bogate predmete koji se odnose na istoriju obrazovanja, te poseduju i zbirku školstva, navela je muzejska savetnica i direktorka Muzeja Vojvodine Čarna Milinković, koja je zajedno sa Ljubicom Otić i autorka same izložbe.

– Kada sam kao rukovodilac preuzela zbirku školstva, uradila sam reviziju i upoznavala se sa materijalom koji poseduje Muzej Vojvodine i tad sam bila upoznata sa bogatstvom sačuvanih maturskih tabloa. Ideja je upravo krenula od maturskih tabloa, zato što je to tradicija koja se neguje od 19. veka u Novom Sadu, da svakog proleća izlozi u gradu budu ukrašeni novim maturksim panoima i novim maturantima. To je zapravo mene zaintrigiralo kako je sve to počelo i dolazim do saznanja da su maturski panoi bili poklon razrednom starešini. Centralno je izložen originalni maturski tablo iz 1903/1904 godine koji je u potpunosti sačuvan i to je bio maturski tablo Srpske velike Pravoslavne gimnazije u Novom Sadu, današnje Gimnazije ,,Jovan Jovanović Zmaj”.

Autorka dodaje da se na osnovu te jedne priče o tabloima dalje širila priča o istoriji obrazovanja, te je zajedno sa koleginicom želela da prikaže u potpunosti kako je izgledao taj ispit zrelosti.

– Ispit zrelosti, odnosno polaganje mature, prelazak iz dečijeg doba u doba odraslih i takođe su se otvarale teme kako je izgledalo postati zreo, odrastao. Tako su mladići krajem 19. i početkom 20. veka dobijali šešir i štab koji su, pored diplome, bili odlika zrelosti, a gospođice su dobijale svečane haljine i izlazile u svet, odnosno u javnost. Ovim upoznajemo istoriju obrazovanja, pa možete da poredite da li je nekadašnji đak bio preopterećen obrazovanjem ili ne, koji su predmeti bili bitni i šta je to što je dečak ili devojčica sa 18 godina morala da savlada da bi sebe mogla ili mogaoda nazove zrelim.

Na samoj izložbi su prikazane i brojne originalne haljine koje nisu maturske, ali jesu odraz jedne mode i vremena.

– Ovo je već druga izložba Muzeja Vojvodine u poslednje dve i po godine kod nas. Sa velikim zadovoljstvom ugostimo naše kolege koji nam uvek pruže izvanredne izložbe, a tako je i ovog puta sa ,,Ispitom zrelosti”. Ovo je sedma ovogodišnja izložba u Velikoj sali Narodnog muzeja Kruševac. Ove godine smo realizovali ukupno 22 izložbe u objektima Narodnog muzeja, a ovo će biti poslednja izložba u Svečanoj sali koju će zainteresovani moći da posete do 11. decembra – naveo je direktor Narodnog muzeja, Nikola Pantelić.

