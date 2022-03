Otvorena dva nova dečja igrališta

Nova igrališta za decu u naseljima Ujedinjene nacije i Bare uređena su po najnovijim standardima, a kako nalaže novi Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta, deo mobilijarada prilagođem je i deci sa invaliditetom. Investiciju vrednu oko 10 miliona dinara finansirao je grad Kruševac

Sada već uklonjena stara igralištva u ovim naseljima bila su u veoma lošem stanju, mobilijar je uglavnom bio polomljen, pa su deca i roditelji sa radošću dočekali nove ljuljaške, tobogane, vrteške, klackalice i druge sprave za decu.

– Sve je novo, lepo, posebno mi se sviđa što je postavljena podloga kako se deca ne bi povredila, kao i to što postoji ograda. Igralište je ovde i ranije postojalo, ali je nažalost neko stalno lomio sprave. Na kraju su odneli u podlogu, svaku jutro falila je po jedna, dve kocke, dok i poslednju nisu skinuli. Nadam se da se to više neće dešavati – kazala je Jelena M, majka trogodišnje devojčice.

Da je naselju nedostajalo upravo jedno ovakvo igralište, rekao je Miloš S., koji je svog petogodišnjeg sina koji se igra, posmatrao sa klupe.

– Dobro je što možemo da sedimo na klupama i da ih nadgledamo dok se igraju. Sviđa mi se i što je ovo novo igralište veće površine od prethodnog, može dosta dece istovremeno da se igra. Inače, do sada smo decu vodili na igralište u susednom naselju, pa kad se tamo skupe deca iz oba naselja, onda to više nije igra nego guranje. Sada svako ima svoje i to je super – kaže on.

Mališani su bili oduševljeni novim spravama i trudili su se da već prvog dana svaku „isprobaju“.

– Probao sam skoro sve sprave, sve mi se sviđa i dobro je što ima sprava i za malu decu i za nas malo starije – oduševljen je desetogodišnji Andrej.

Svečanom otvaranju novih igrališta, pored brojnih meštana prisustvovala je i gradonačelnica Jasmina Palurović sa saradnicima. Ona je tom prilikom istakla da se u prethodnom periodu dešavalo da se sprave na igralištima lome, te da će, kako bi se ovaj problem prevazišao, u skorije vreme na igralištima biti postavljene sigurnosne kamere.

Inače, sva dečja igrališta u Kruševcu koja ne zadovoljavaju standarde propisane novim Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta, u narednom periodu biće uklonjena i zamenjena novim.

Održavanje ovih i svih ostalih igrališta u gradu u nadležnosti je JKP Kruševac, a broj na koji građani mogu da se obrate ukoliko imaju neku reklamaciju je 0800 031 037. Poziv je besplatan.

D.P.