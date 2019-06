Po dve košarkaške table i obruča, rukometna gola i španera za odbojkašku mrežu, mreže za sve te sportove te četrdeset lopti, po deset za košarku, fudbal, odbojku i rukomet, donacija je koju je ovdašnja OŠ “Dragomir Marković” dobila od Saveza za školski sport Srbije

– Najbitnije je to što oprema koju smo dobili ima veliku upotrebnu vrednost za naše učenike i nastavnike. Ova oprema je za fiskulturnu salu, a imamu u planu i da obnovimo sportske rekvizite u školskom dvorištu – kaže direktor OŠ “Dragomir Marković” Saša Jevtić.

Profesor fizičkog vaspitanja u toj školi Danijel Dačić potvrdjuje da je dobijena oprema značajna za rad sa decom osnovnoškolskog uzrasta.

– Lopte su veoma kvalitetne, odgovaraju deci u ovom uzrastu. Imamo 40 novih lopti, to će nam dosta značiti za ,metodiku fizičkog vaspitanja u glavnom delu časa, deca će moći sa kraćim pauzama sada da rade, jer je više lopti, do sada su morali da čekaju – objašnjava on.

Djak sedmog razreda Mijat Smiljković kaže da je srećan zbog nove sportske opreme, jer su se đaci do sada bukvalno grabili za lopte. On najviše voli fudbalske lopte jer trenira fudbal.

OŠ „Dragomir Marković“ dobila sportsku opremu

